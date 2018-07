Kjørte trailere ut på jordet for å se om det tålte en 35 tonns scene

- Stiklestad bør fortsatt være et felles løft og et nasjonalt ansvar

Eirik Brevik er oppvokst på Breivika gård i Hasselvika. Til helga skal gården og jordene rundt fylles med telt, festivalgjengere, artister og en 35 tonn tung scene.

– Et av Norges fineste festivalområder

Artister som Daniel Kvammen, Wonder the Boy og Jakob Ogawa skal ta turen til den nyoppstartede festivalen. Brevik forteller at de straks er ferdige med alt av forberedelser, og at det som gjenstår nå er å få på plass scenen.

– Vi måtte sjekke at den 35 tonn tunge scenen ikke kommer til å synke, så da kjørte vi inn semitrailere for å teste, forteller han.

Brevik sier de har møtt på få hindringer, men at det må tilrettelegges når man arrangerer festival på gård.

– Det er selvsagt utfordringer med å ha en festival på en gård og området rundt her. Vi måtte tilpasse avlinger og slåing av gresset blant annet. Målet er å etterlate seg så få spor som mulig når vi er ferdige. Vi har jo faktisk Norges fineste festivalområde. I alle fall topp tre, sier Brevik.

Muligheter for bonderomantikk

Han forteller at han og de andre arrangørene ville lage en festival som rettet seg mot yngre publikum. De hadde sett seg lei av festivaler som arrangeres og gjestes av foreldregenerasjonen.

– Hver gang jeg dro på festival følte jeg at jeg kun møtte foreldrene til kompisene mine. Alle som jobber med Heim er i 20-årene, og så langt er gjennomsnittsalderen for de påmeldte 23 år. Det var noe av motivasjonen bak festivalen, vi ville skape noe for et ungt publikum.

Brevik sier at Heim er mer enn kun en musikkfestival, og at de satser annerledes enn de andre festivalene rundt om i Trøndelag. Blant aktivitetene som arrangeres er det speed dating på låven, fjellturer og seiling for nybegynnere. I tillegg er det matlagingskurs med råvarer fra området og gårdsbesøk - Brevik vil utnytte de lokale ressursene så godt som mulig.

– Vi er en ganske liten festival, og fokuserer mye på gården og alt man kan gjøre her. På kveldene blir det klubb og DJ-musikk inne i fjellet, det gleder jeg meg veldig til, sier Brevik.

