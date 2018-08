Astrid S med millionbutikk i fjor

Disse lagene kan bli siste hinder for Molde, Rosenborg og Sarpsborg

21-åringen hadde et svært bra artistår i 2017 og fikk blant annet sin første nummer én-hit på VG-lista og utmerkelsen Årets Spellemann i etterkant. Og i tillegg tjener hun bra.

Nystartet selskap

I april fjor startet hun selskapet Turn Up AS, hvor hun er eneste eier. Regnskapet for 2017 viser driftsinntekter på 3,588 millioner kroner. Resultat før skatt ble på 1,157 millioner, mens årsresultatet endte på 879 000, skriver VG.no

Smeplass er også medeier i sin manager Halvor Marstranders selskap, Interstellar Management AS. Der har hun en drøy fjerdedel av aksjene.Resultatet ble ikke fullt så strålende der med driftsinntekter for 2017 på 604 000 kroner og et årsresultat på 12 000 i minus.

Debutalbum i sikte

Det nærmer seg et år siden utgivelsen av Smeplass’ siste singel, «Think Before I Talk». Hun jobber nå med å ferdigstille sitt debutalbum, skriver VG.

