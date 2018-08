Hun har vært superfan av A-ha hele livet. Nå blir hun trioens oppvarmingsartist

Letnes til eksil-iransk tv: - Vi dro til Iran for å få aksept for Per

Saken oppdateres.

Det var etter hennes egen kirkekonsert under sommerfestivalen i Hol i Hallingdal i forrige uke at trondheimsvokalisten fikk tilbud om å være oppvarming for A-ha.

Les også: Spinner internasjonalt nettverk

Attraktiv jobb

- Det er skikkelig morsomt, og det er ikke hver dag man får en sånn henvendelse, sier Rueslåtten, og sikter til at det er en attraktiv jobb å stå på scenen i forkant av legendariske Harket, Furuholmen og Waaktaar.

- Jeg regner med at A-ha fikk forelagt flere forslag på oppvarmingsartister og at de hadde noen å velge blant. Dette er jo noe veldig mange kan tenke seg å gjøre, så det er stor stas at jeg fikk denne muligheten, sier Rueslåtten.

Hun har vært superfan av A-ha så lenge hun kan huske og hadde plakater av dem på rommet sitt. Da hun så musikkvideoen med «Take on me» på MTV i 1985 skjønte hun at det var noe eget med den Oslo-baserte trioen.

- De har substans og dybde

- De hadde noe nytt med gode melodier og gode tekster, og ga ungdom et håp om at det går an for norske artister å lykkes med musikk i utlandet. Jeg har alltid vært musikkinteressert, spilt instrumenter og laget låter, og tenkte at de hadde bra musikk. Jeg hadde en litt nerdete inngang til hvordan de laget musikk og har alltid tenkt at de har substans og dybde, sier vokalisten og låtskriveren som startet i metallband. Siden 1995 har hun hatt en solokarriere og beveget seg mer innenfor folk-pop. Rueslåtten bor og arbeider i Trondheim, er psykologiutdannet, og har de siste årene jobbet fulltid som organisasjonspsykolog ved NTNU, i tillegg til å drive med musikk.

LES OGSÅ: Rueslåtten fant konsertformen på Moskus

Musikk er lidenskapen

- Musikk er en stor lidenskap og det er kjempeartig å holde på med det. Men familien har førsteprioritet, og jeg har full jobb. Tidligere jobbet jeg med musikk på heltid, men det er egentlig fint å være en del av en annen virkelighet også. Musikk er min store bonus, men jeg er ikke avhengig av å leve av det. Nå får jeg det beste fra to verdener, og jeg har en raus og fleksibel arbeidsgiver som legger til rette for dette, sier Rueslåtten.

Hun har fått mulighet til å sette sammen et band i anledning oppvarmingskonserten og har med seg trommeslager og bassist fra «Johndoe», Stian Lundberg og Øystein Eide, i tillegg til sine to faste musikere, Jostein Ansnes og Frode Flemsæter.

Rocka repertoar

- Jeg har plukket ut de mest rocka låtene mine for denne anledningen, sier Rueslåtten som har fått en liten time til disposisjon i forkant av A-ha-konserten.

- Det blir jo som en hel konsert for oss også, og det er veldig raust av A-ha å gi oss frie tøyler på denne måten. Og jeg har bestilt sol og varme, sier Rueslåtten.

Hun har spilt på Sverresborg to ganger tidligere, i 2015 med metallbandene The Sirens og Nightwish, og i 2016 sammen med Åge Aleksandersen.

LES OGSÅ: Da Rueslåtten spilte med «superbandet» Sirens i Trondheim

- Magisk konsertområde

- Det er et veldig profesjonelt opplegg på Sverresborg, så selv om det skulle bli pissregn blir du dratt inn i stemninga og får en god opplevelse likevel. Det er jo bare å ta på seg nok klær, sier Rueslåtten smilende, og legger til at hun synes det er helt magisk på folkemuseumsområdet på Sverresborg.

- I sånne sammenhenger legger jeg ut bilder på Facebook. Jeg har jo en del følgere utenfor Norge også, og mange av dem er fascinert av norsk natur. Og det å vise frem slike omgivelser er utrolig kult, sier Rueslåtten.