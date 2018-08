Håvik tapte mot bandet i Highasakite-striden

Saken oppdateres.

Vokalist og frontfigur Ingrid Helene Håvik søkte i januar i fjor Patentstyret om å få registrert Highasakite som et eget varemerke, noe som ble godkjent. Men i slutten av september kom det en innsigelse fra selskapet Highasakite DA.

Alle de fem tidligere bandmedlemmene eier hver 20 prosent av dette selskapet, som ble meldt oppløst i desember 2016 og siden vært «under avvikling», men det er bare tre av dem, Kristoffer Lo, Øystein Skar og Marte Eberson som står bak klagen.

Håvik ved sin advokat har ment innsigelsen måtte avvises, ettersom det bare er tre av de fem medeierne i selskapet som står bak innsigelsen, ikke Håvik og Trond Bersu som fortsatt samarbeider under bandnavnet Highasakite. Håvik har også ment at innsigelsen måtte avvises på grunn av at det var hun og Bersu som startet bandet sammen, at det er hun som har skapt verdiene i selskapet gjennom sin rolle som ubestridt bandleder og er den som har skrevet alle låter og alle tekster.

Hele bandet har bidratt

Patentstyret skriver i sin avgjørelse blant annet følgende: Økonomisk har virksomheten vært drevet slik at alle kostnader som er brukt til markedsføring og innspilling av plater har vært delt likt mellom partene. Selv om innehaver har vært oppstarter, og en sentral frontfigur for bandet, har alle fem vært faste medlemmer av bandet og bidratt til bandets utvikling siden 2012.

Etter foretaksnavneregistreringen i 2013 har de også sammen vært økonomisk ansvarlige for bandet. Dette tyder på at navnet var ment å være i felleseie. I tillegg viser all dokumentasjon at navnet har vært brukt som et navn for bandet, og ikke for innehaver alene, i flere år forut for innleveringen av varemerkesøknaden. Etter Patentstyrets syn har det formodningen mot seg at et varemerket som er innarbeidet som et kjennetegn for et band kan være eid av kun ett av bandmedlemmene. En slik ordning forutsetter en klar avtale, noe som ikke foreligger i nærværende sak.

Patentstyret ser også Håviks argumentasjon som relevant, men ender likevel med å ta innsigelsen til følge i sin konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innsider HIGHASAKITE DA har godtgjort retten til varemerket HIGHASAKITE i registrering nr. 292841. Kravet om administrativ overføring tas dermed til følge, og Highasakite DA vil få overført rettigheten til seg, jf. varemerkeloven § 28.

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at striden er endelig løst med dette. Det er ankemuligheter i saken, ev. at de fem eierne i Highasakite DA må fortsatt bli enige seg imellom om veien videre, med eller uten advokathjelp.