Regissør Leon Bashir stormet Amanda-scenen

Vannskade gjør at elever må busses fra Byåsen til Lade

Nytt trøndersk finansselskap: - Sikker på at dette vil bli en suksess

NM-dobbel for Warholm

To trøndere ble lottomillionærer

Klart det ble solskinn for Delillos 5

Meldte dagen før at han skulle vinne - så slo han til i spurten

Vi journalister lager så mye støy at mange lukker ørene

Klart det ble solskinn for Delillos 5

Prisen for beste regi til Iram Haq

Saken oppdateres.

Ifølge TV 2 skjedde det da prisen Folkets Amanda skulle deles ut. Bashir tok mikrofonen og holdt en tirade fra scenen – før han viste fingeren, ifølge kanalen.

Episoden vil bli klippet bort fra sendingen, opplyser informasjonsansvarlig Håvard Solem i TV 2, som sender showet.

– Vi har ikke lagt opp til åpen mikrofon ved Amandapris-utdelingen. Vi valgte å spille inn introen på Folkets Amanda på nytt, sier han

LES OGSÅ: Fullstendig skandale

Ærespris til Saabye Christensen

Den profilerte norsk-danske forfatteren Lars Saabye Christensen (64) fikk æresprisen under utdelingen.

Saabye Christensen debuterte i 1976 med diktsamlingen «Historien om Gly» og mottok Tarjei Vesaas debutantpris, og prissamlingen hans har bare økt siden. Han har siden gitt ut flere titalls romaner, noveller, diktsamlinger og barnebøker.

Tidligere i år ble Saabye Christensen tildelt St. Hallvard-medaljen, som er Oslo bys høyeste utmerkelse, for sin «verdifulle innsats for hovedstaden».

Det var kulturminister Trine Skei Grande (V) som leste opp juryens begrunnelse.

Beste regi

Filmskaperen Iram Haq vant pris for beste filmmanus under Amanda-utdelingen. Prisen vant hun for «Hva vil folk si».

I filmen følger vi en 16 år gammel norsk-pakistansk jente som havner i kulturkonflikt med familien sin på grunn av et romantisk forhold.

De andre nominerte var Eskil Vogt og Joachim Trier for «Thelma» og Siv Rajendram Eliassen og Anne Bache-Wiig for «Utøya 22. juli».

Haq vant også prisen for beste regi.

LES OGSÅ: Klart det ble solskinn for Delillos