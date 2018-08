Nå kan du laste ned «Destiny 2» gratis

Saken oppdateres.

Dette var da svært så raust av Sony. Gratis-spillene for september 2018 er som vanlig en broket forsamling av godt og blandet, søtt, salt og synlig. Men det finnes et unntak - et stoooort unntak.

«Destiny 2», en av verdens mest populære spill og en av spillbransjens mest verdifulle franchiser er fra og med i dag gratis for de som er PS Plus -medlemmer ( PS Plus er Sonys abonnementstjeneste for online-spilling og fire gratis spill per måned). Og vi skulle tro at på dette tidspunkt så har de fleste PS4-eiere også et PS Plus -abonnenter.

De øvrige spillene for septembers gratis-spill blir ikke tilgjengelig før onsdag 5. september, men «Destiny 2» kan du laste ned fra og med i dag.

De øvrige gratis-titlene for september er:

God of War 3: Remaster

Knowledge is Power

Here They Lie

Another World - 20th Anniversary Edition ( PS3 + PS4 + PSVita)

Foul Play ( PSVita + PS4)

Sparkle 2 (PSVita)

For å sikre deg den digitale gratisutgaven av «Destiny 2» klikker du bare HER.