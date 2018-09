«Heimebane» rammes av streik

Fastlege bekymret for at barselkvinner sendes tidlig hjem

Saken oppdateres.

Meklingen mellom Virke og Norsk filmforbund førte ikke fram, dermed var bruddet et faktum.

–Fem personer er tatt ut i streik i Nordisk Film Production, som produserer «Twin», og sju streiker i Motlys, som produserer andre sesong av den populære serien «Heimebane», opplyser kommunikasjonssjef Martha Haukaas i Virke til NTB.

Norsk Filmforbund (NFF) og Virke meklet natt til lørdag overenskomst for TV-drama. Vel 13 timer på overtid ble det klart partene ikke klarte å bli enige.

– Må være bærekraftig

Mekler Torkjel Nesheim konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

– Det er veldig synd at NFF velger å kaste TV-dramabransjen ut i streik, både for publikum, TV-arbeidere og produsenter. Virkes utgangspunkt har hele tiden vært å sikre en lønnsvekst på linje med hva andre yrkesgrupper har fått i årets oppgjør. Vi må ha en bærekraftig lønnsutvikling og forutsigbare tariffavtaler for å sikre fremtiden for den voksende TV-industrien vi har i Norge, sier Trond Teisberg, forhandlingsleder i Virke.

150 kan bli tatt ut

Filmforbundet har tidligere varslet at inntil 150 NFF-medlemmer som arbeider med TV-drama, kan bli tatt ut i streik om konflikten vedvarer. Forbundsleder Sverre Pedersen i NFF håper imidlertid det ikke blir nødvendig.

– Det er selvsagt leit at det ble konflikt, men noen ganger blir det slik. Så får vi se når vi setter oss ned igjen, sier Pedersen til NTB.

Dramasjef Ivar Køhn i NRK sier at de tar streiken til etterretning.

– Vi synes selvfølgelig det er synd at det ble konflikt mellom produsentforeningen og filmforbundet, men det er bare noe vi må forholde oss til. Streiken vil omfatte produksjoner som skal sendes på NRK, men hvordan dette påvirker vår publisering er for tidlig å si, sier han til Medier24.

Krav om mer lønn

Konflikten dreier seg om lønn. Kravet var at de som arbeider med TV-dramaserier, skal ha samme lønn som de som jobber med spillefilm.

Partene meklet om to ulike overenskomster, TV-drama og TV-underholdning, og ble enige på TV-underholdningsområdet, som dermed ikke blir rammet av streiken. Fem timer på overtid natt til lørdag la mekler Torkjel Nesheim fram et forslag partene aksepterte.

Arbeidstakerforeningen Norsk Filmforbund sender forslaget til uravstemning med anbefaling, melder Riksmekleren.

NFF er film- og TV-bransjens største fagforening og representerer i dag omkring 1.200 medlemmer som omfatter alt fra regissører, manusforfattere, fotografer, klippere og annen stab som jobber på norske film- og TV-produksjoner.