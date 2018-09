Ute av stjernekamp

- For folk flest ble det en folkefest

To trøndere ble Lotto-millionærer

Snart må kundene bruke en helt ny app for å parkere i Trondheim

Slik kjempet norske jøder for landet under krigen

Snart må kundene bruke en helt ny app for å parkere i Trondheim

Saken oppdateres.

- Er det surt eller ok?, spurte programlederen.

- Begge deler, sier Dag Ingebrigsten under tv-sendingen.

LES OGSÅ: - Vil dere se meg som hiphoper, må dere stemme på meg lørdag.

Han sang låten «Ruby, Don't Take Your Love To Town». Ingebrigsten er den første som røk ut av årets sesong av Stjernekamp.

I forkant av opptredenen sa han til Adresseavisen om låtvalget:

- Jeg kommer nok til å legge meg midt imellom Kenny Rogers og Gary Holton i syngestil, men kompet vil nok minne mest om Holton /Steel, sier Dag Ingebrigtsen.

Han fikk ifølge NRK gode skussmål etter opptredenen.

- Du gjorde en bedre versjon nå enn på prøvene, sa ukens mentor Bjøro Håland under sendingen.

- Jeg er ikke like fornøyd, men ganske fornøyd. Ble litt for mye rock og litt for lite country, sa dommer Thomas Felberg.