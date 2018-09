«Skam»-fansen tyr til tårene etter at manusforfatter la ut Instagram-post om Trondheim

Saken oppdateres.

Tidlig mandag formiddag la Julie Andem ut en Instagram-post som fikk Skam-fansen til å gå av hengslene. «Sesong 1 uredigerte manus i bokhandlere nå (Sorry to give yall a shock, just had to check if you were still alive out there. Don’t worry, this kiss happened early 2016. Isak and Even are still together and doing fine. They just moved to Trondheim this fall, where Isak is studying biofysikk at NTNU)» skriver Andem under bildet som viser en av manussidene. Her får Even sitt første kyss av en person som i manus blir kalt Jonas. Det er grunn til å anta at det er snakk om bestevennen Jonas som er en av de andre hovedpersonene i «Skam».

Fikk hjerteklapp

Julie Andem ble kjent da hun sammen med Mari Magnus lanserte ungdomsserien «Skam» på NRK. Den fire sesonger lange tv-serien ble en stor suksess, både i Norge og i utlandet. Den ene sesongen handlet om Even og Isak, som etter hvert innser at de har sterke følelser for hverandre.

Denne posten fikk sosiale medier til å eksplodere av «Skam»-relaterte meldinger fra både norske og utenlandske fans.

Mange reagerer med sjokk og vantro, mens andre er overlykkelige over å få et lite innblikk i hva manusforfatteren så for seg i fremtiden for kjæresteparet.

En «Skam»-fan skriver blant annet: «Så når jeg fikk høre om det, nå mens jeg har pause på jobb, fikk jeg hjerteklapp! Du altså, Julie, du er bare verdens beste! Tusen takk for at alt du gir oss! Og at Evak fortsatt har det bra sammen og at Isak studerer biofysikk i Trondheim, er bare så fantastisk!».

En annen har etterlatt følgende kommentar på Instagram-posten: «My heart just exploded in a million pieces with several different emotions ...».

julie posted a script from 2016 with isak and jonas kissing each other and then she also mentioned that isak and even are living in trondheim now and isak’s studying there and theyre fine and the whole thing was to inform us that all the scripts are gonna be sold as books! i cri — jenni (@wearytimes) 3. september 2018

Julie released a script of Jonas and Isak kissing, and said that Isak and Even are still together. They moved to Trondheim and Isak is studying Biophysics at NTNU — Jordan is sad (@ElskerSkamily) 3. september 2018

“Isak and Even are still together and doing fine. They just moved to Trondheim this fall.”



i’m going into cardiac arrest sobs i’m weak i’m soft — zira (@signofyourlove) 3. september 2018

#SKAM



Julie Andem sorprende publicando un trozo de guión que no se grabó.



¡Un beso entre Isak y Jonas!



Tranquiliza diciendo que "Pasó en 2016. Isak y Even ahora siguen juntos y se han mudado a Trondheim donde Isak estudia biofísica."



Os dejo el original y la traducción. ⬇ pic.twitter.com/ZV5DWCogph — Hablando en Serie (@HablandoSerie) 3. september 2018

isak and even are still together and doing fine. they just moved to trondheim this fall, where isak is studying biofysikk at NTNU pic.twitter.com/atZyOi1MTH — maddy (@smonspier) 3. september 2018

"Isak and Even are still together and doing fine. They just moved to Trondheim this fall." pic.twitter.com/9tAOUfHtaN — volk loves danni (@fIowersbIossom) 3. september 2018

I en pressemelding skriver Armanda forlag at de gir ut råmanusene til de fire første sesongene av den populære tv-serien. Den første boka kommer allerede til bokhandlerne mandag.

- Morsom lesning

Bøkene inneholder scener som aldri ble spilt inn, replikker som senere ble klippet bort, og Andems personlige kommentarer og unike tankekart.

– Å gi ut disse uredigerte manusene, med skrivefeil og nørde kommentarer, er helt på grensen for hva som er innafor komfortsonen min, sier «Skam»-regissør og manusforfatter Julie Andem i pressemeldingen.

– Det er en del jeg hadde glemt, og noen ting som er flaut, men jeg synes det er morsom lesning, sier Andem til NRK.

Serieskaperne har vært tydelige på at det ikke kommer flere sesonger, men posten på Instagram har fått fansen til å gå amok med ideer og tanker om en sesong hvor kjæresteparet Isak og Even bor i Trondheim.

Kjæresteparet Niklas (21) fra Steinkjer og Robin (22) fra Tønsberg mener NRK-serien Skam viser hvor fint det er å være homofil.

- Mange fans vil ha mer

Forlagssjef Sarah Natasha Melbye er overbevist om at mange vil lese bøkene selv om de fleste har sett serien.

– Skam-universet er jo helt unikt, og har berørt enormt mange. Det er noe med måten Julie Andem skriver på som også kler bokformatet veldig godt, sier Melby til NRK.

- Vi vet jo at det er mange Skam-fans som vil ha mer, legger hun til.