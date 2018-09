Harald Stanghelle slutter som redaktør i Aftenposten

Saken oppdateres.

62-åringen har hatt redaktørroller i Aftenposten de siste 18 årene.

Stanghelle opplyser at han imidlertid ikke har planer om å slutte som en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, men at han ønsker å ta fatt på nye prosjekter i en friere rolle.

– Aftenposten har betydd svært mye for meg gjennom mange år. Det er en flott avis med flotte medarbeidere. Når jeg likevel velger å slutte er det fordi jeg ønsker å gjøre noe annet på oppløpssiden av mitt yrkesliv, sier Stanghelle, og legger til: – Aftenposten er Norges viktigste og beste avis. Jeg ønsker avisen og medarbeiderne lykke til, og jeg håper den får ressurser til å ta vare på den kvalitetsavis Aftenposten skal være, sier han til avisen.

Skulle gjerne hatt Stanghelle med videre

Sjefredaktør Espen Egil Hansen sier at han ønsket at Stanghelle fortsatte som redaktør, men at han er glad for at Stanghelle skal fortsette å skrive for mediehuset.

– Jeg regner Harald Stanghelle som en av de fremste fortolkere av vår samtid. Hans analyser, kommentarer og oppgjør har i en årrekke satt dagsorden i norsk samfunnsdebatt. Få pressefolk nyter så høy tillit, og Aftenpostens lesere setter stor pris på ham. Jeg skulle gjerne ha Harald med videre som redaktør, men er glad for at våre lesere fortsatt vil få glede av hans kommentarartikler, sier Hansen.

Startet som krimjournalist

Harald Stanghelle ble ansatt som krimjournalist i Aftenposten i 1991 etter ni år i Arbeiderbladet. Han ledet politisk avdeling fra 1992 og ble nyhetsredaktør 1994.

Fra 1995-2000 var han sjefredaktør i Dagbladet, men vendte tilbake til Aftenposten og stillingen som politisk redaktør i 2000. Fra 2014 har han vært redaktør i en fri stilling og sittet i Aftenpostens ledergruppe, etter at Trine Eilertsen overtok stillingen som politisk redaktør.

Stanghelle fikk Skup-prisen 1991, Den store journalistprisen i 2001 og Riksmålsforbundets språkpris Gullpennen i 2008. Siden 2009 har han vært leder av Norsk Redaktørforening og sitter som styremedlem i Global Editors Network.