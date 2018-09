McCartney holder koken

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

Ingen nålevende popmusiker er i nærheten av å ha solgt så mange plater og betydd så mye for så mange som Paul McCartney. Fredag gir 76-åringen ut sitt første album på fem år.

Og den er skikkelig fin. «Egypt Station» er riktignok ikke på nivå med forgjengeren, men så står også «New» fra 2013 igjen som en av mine fem-seks McCartney-favoritter etter The Beatles.

«Egypt Station» starter med toglyder, og skal ifølge opphavsmannen oppleves som en togreise der hver låt blir hver sine stoppested på en reise gjennom livet, verden, eller noe sånn. Et godt gammeldags album, altså.

Men litt for mange av stoppestedene kunne jeg godt bare ha fosset forbi. Singlen «Fuh You» er en av dem. McCartney samarbeidet på Ryan Tedder på den. De øvrige 15 låtene er produsert av Greg Kurstin, kjent fra blant andre Adele, Beck og Foo Fighters.

Noe av det som har gjort at McCartney har beholdt sin aktualitet, er hans nysgjerrighet på nye folk og nye ideer i bransjen. Han har fulgt med. Men her liker jeg ham best når han er som nærmest det han gjorde på 60-tallet.

«Egypt Station» er en moderne og fyldig produksjon, der de minst interessante sporene er de som tenderer mot dansemusikk og latinorytmer. Mitt tog vil ikke stoppe ofte på «Back In Brazil» eller «Caesar Rock». Heller ikke på antiTrump-minisymfonien «Despite Repeated Warnings» som starter som en var pianoballade men ender i pretensiøst visvas, men jeg klarer ikke å mislike den tilsvarende avslutningen «Hunt You Down/Naked/C-Link» som starter i The Kinks' «You Really Got Me»-land og ender i progrock.

MEN: Når McCartney tenker enkelt, og på det han selv kan bedre enn noen andre på denne planeten, så er han like god som alltid. Blir det laget finere poplåter enn den pianodrevne midtempo-perlen «I Don't Know» i 2018? Er det ikke herlig når Macca igjen er i fingerpicking-humør i «Happy With You»? Og når får vi tropical house-remixen av den innsmigrende strykersvisken «Hand in hand» – der panfløyta allerede er på plass. (Denne siste er nok en låt mange vil hate, som mange av McCartney enkleste og beste.)

Det er dette albumet McCartney har jobbet de siste årene, og som har forhindret Europa-turné de to siste somrene. Men neste år kan vi vel få ham til Granåsen?

Anmeldt av OLE JACOB HOEL