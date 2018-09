Delte meninger om ny 22. juli-film

Saken oppdateres.

Filmen hadde onsdag verdenspremiere på filmfestivalen i Venezia. Den beskrives som «ufullstendig» og tidvis «kaotisk», men ikke spekulativ, av norske anmeldere.

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen skriver at filmen er «altfor tynn for norske seere» og gir den terningkast tre.

Han mener at filmen inngir en følelse av å være laget for «utenforstående» og at den dermed faller til kort for nordmenn som i sju år har levd mer eller mindre nært på begivenhetene og etterspillet. Han kaller filmen velment, men på «alle måter ufullstendig».

– Den er for omtrentlig for våre ekstraordinære behov, skriver han.

LES OGSÅ: – Dette er en film om det norske demokratiet og om hvordan det bekjempet ondskap

– Intensiteten forsvinner

Aftenpostens anmelder May Synnøve Rogne skriver at regissør Paul Greengrass overhodet ikke har laget en underholdende actionfilm, men noe nærmere et sobert dokudrama.

Hun mener regissøren kanskje har forsøkt å favne for mye av historien rundt 22. juli, og at historien til tider er kaotisk.

– Ulempen med regissørens dokumentariske stil er at intensiteten forsvinner. Filmen er på grensen til for kjølig, skriver Rogne som legger til at Eirik Poppes film «Utøya 22. juli» gjorde et sterkere inntrykk.

– Modig

Et rikt knippe utenlandske medier har også anmeldt filmen onsdag kveld. Engelske The Telegraph og The Guardian har begge gitt filmen hederlig omtale.

– Drama og journalistikk møtes i denne modige og mesterlige filmen om massakren i 2011 på 77 personer i Norge av en glisende, ekstrem høyreekstremist, skriver anmelder Danny Leigh i The Guardian og gir den fem stjerner.

The Telegraph kaller filmen skånselløs, usensasjonell og vanskelig å se og gir den fire av fem stjerner.

– Mekanisk

Det amerikanske bransjebladet Variety er mer dempet i sin begeistring og kaller filmen noe mekanisk. Anmelder Guy Lodge spør om ikke historien om 22. juli nesten er umulig lage en film om som både gjør inntrykk og er taktfull.

Filmen løser ikke helt dilemmaet med å fortelle denne historien på lerretet, men tjener på regissør Paul Greengrass' signatur, skriver anmelderen.