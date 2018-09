Morten Hegseth Riiber videre i «Skal vi danse»

Nå gir han et klart svar på om han ønsker å bli fast trener

Saken oppdateres.

Skuespiller Marianne Krogness var den første som ble stemt ut i høstens «Skal vi danse». Både stjørdaling og VG-kjendis Morten Hegseth Riiber og tidligere RBK-spiller Jan Gunnar Solli er med videre.

Mens dommerne kritiserte rumpa, hadde Morten Hegseth Riiber gruet seg til å være alvorlig på dansegulvet. Sammen med dansepartner Mai Mentzoni danset han tango lørdag kveld. Av dansepartneren sin hadde han fått beskjed om å tenke på alt som var vondt og vanskelig.

- Det faller meg ikke naturlig, sa han til programlederne.

- Det er kjedelig å være så alvorlig.

Dette er høstens deltagere: Dorthe Skappel (55) – Programleder TV 2

Sophie Elise Isachsen (23) – Blogger og forfatter

Frank Løke (38) – Tidl. håndballspiller

Amalie Snøløs (22) – Modell

Aune Sand (52) – Kunstner

Jan Gunnar Solli (37) – DJ og tidl. fotballspiller

Martine Lunde (22) – Realitystjerne

Aleksander Sæterstøl (22) – Realitystjerne

Einar Nilsson (54) – Maler og interiørarkitekt ”Tid for hjem”

Thea Næss (33) – Kickbokser

Morten Hegseth (32) – Journalist og programleder VGTV

Marianne Krogness – Skuespiller og sanger

Vanskelig å være alvorlig

Etter den første episoden sist lørdag sa Morten Hegseth Riiber at det var det største kicket han noen gang hadde hatt, men at han var veldig nervøs på forhånd.

Morten Hegseth Riiber er kjent fra VG-TV der han er programleder i «Panelet» og en del av Norges største podkast-suksesser, «Harm og Hegseth». Han har vokst opp i Stjørdal og er fra i sommer bosatt i Trondheim, men pendler til Oslo.

Før konkurransen startet i høst, kunne han ikke skryte av dansekunnskapen sin. Til Adresseavisen sa han i august:

- Jeg er en sånn med stive danse-mooves, og jeg løfter folk rundt omkring. Så jeg har ingen indre Beyoncé i meg, men jeg håper å «finne henne» et sted og bli en ordentlig god danser.

Begrenset dansekunnskap

Til bladet.no sa stjørdalingen Morten Hegseth Riiber:

- Livet er for kort til å si nei til «Skal vi danse», og svinge seg på parketten hver lørdag, og fortsatte:

- Dansekunnskapene er begrenset. Jeg danser for det meste etter femten gin and tonic, og akkurat det er ikke et skue man har lyst til å se.

Før sesongstart av «Skal vi danse» sa Morten Hegseth Riiber at han håper å bli litt som Beyoncé på dansegulvet.

Danseskryt til den gamle fotballspilleren

Tidligere RBK-spiller og nåværende DJ, Jan Gunnar Solli, danset slow fox sammen med sin dansepartner Rikke Lund. Han fikk veldig mange godord fra dommerne og fikk karakteren åtte av alle de fire dommerne. Morten Hegseth Riiber fikk til sammenligning to ganger seks, en sju og en åtte fra dommerne.

Tidligere RBK-spiller og nåværende DJ, Jan Gunnar Solli, deltar sammen med sin dansepartner Rikke Lund.

