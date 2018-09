Åkesson returnerer til Skavlan etter klagestorm

Oppgjøret betydde noe ekstra for Molid: – Det er veldig spesielt for meg

Saken oppdateres.

Åkesson var sykemeldt da han sist satt i den karakteristiske, svarte skinnstolen i Skavlan-studioet.

I etterkant av tv-intervjuet i mars 2015 mottok Kringkastingsrådet rekordmange klager. Totalt 3.800 personer reagerte på Fredrik Skavlans oppførsel under intervjuet. Mange mente at talkshow-verten behandlet partilederen med manglende respekt.

– Flere mener at Skavlan tråkket på en mann som ligger nede, og at han ikke tok innover seg at Åkesson fortsatt var sykmeldt, uttalte sekretær Eirik Berg-Hansen i Kringkastingsrådet til Aftenposten.

Flere reagerte på at Åkesson ikke fikk snakke ut, og ble avbrutt flere ganger. I etterkant av intervjuet nektet Skavlan å beklage egen oppførsel under intervjuet. Han slapp imidlertid kritisk uttalelse fra Kringkastingsrådet.

LES OGSÅ: Löfven med første frieri over blokkgrensen

Tidligere i sommer meldte Skavlan overgang til TV 2 etter 20 år på NRK-skjermen. Når Skavlan har premiere på TV 2 fredag gjester igjen Jimmie Åkesson programmet. Denne gangen sammen med samboeren Louise Erixon.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, var til stede under gårsdagens innspilling av programmet. Hun er forberedt på at det igjen kan komme reaksjoner.

LES OGSÅ: OL-følelsen daler ut over i «OL-kveld» og jeg får følelsen av å være med på et dårlig nachspiel

– Det er vanskelig for meg å forutsi hva norske seere vil tenke om dette intervjuet, men jeg vil anta at det kommer forskjellige typer reaksjoner. Vi er forberedt på å ta imot disse reaksjonene. Folk må bare ta kontakt med oss, helst skriftlig, om det er noe de reagerer på, sier hun til Medier24.