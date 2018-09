DN: Credo er Norges beste restaurant

VM-sjefen ser ikke bort fra at han blir dratt for retten

«Ingenting ved de 22 rettene vi fikk på Credo, var standard. Alt var originalt og plettfritt, gjennomarbeidet og komplekst. Det er en prestasjon man ikke skal kimse av. Credo er helt der oppe, skulder ved skulder med det kulinariske fyrtårnet Maaemo.»

Det skriver Dagens Næringsliv i sin anmeldelse av Trondheims-restauranten.

Credo får seks stjerner både for meny, mat, miljø og service. Det eneste de får fem stjerner for, er pris. Totalt blir det 29 av 30 mulige stjerner.

Prisforskjell mellom Credo og Maaemo

Kjøkkensjef og eneeier Heidi Bjerkan synes anmeldelsen er «helt fantastisk».

Selv hadde hun ikke «spottet» at anmelderne fra næringslivsavisa var innom restauranten, men forteller at det var en fotograf og tok noen bilder for litt siden.

- Det er bra at media liker det vi holder på med. Vi gjør det vi har lyst til å gjøre, sier hun.

Anmelderne skriver videre at det er én vesentlig forskjell mellom Credo og Maaemo: Prisen.

«En helaften på Credo er ikke billig, men koster like fullt under halvparten av Maaemo. Sleng på en vinpakke til 1200 kroner, og du ender på 2500 kroner per person. Men Credo ligger jo i Trondheim? Antagelig kan man fly til Trondheim, spise på Credo og fortsatt spare penger. Så hva venter du på?», skriver anmelderne fra avisen som har lang tradisjon for restaurantanmeldelser.

Oslorestauranten Maeemo har hatt tre Michelin-stjerner siden 2016.

Flyttingen gått over all forventning

Bjerkan sier at flyttinga fra Midtbyen og til Lilleby har gått veldig bra.

- Egentlig over all forventning. Alt er bedre, sier hun.

- Vi er kjempehappy hele gjengen. Det er kjempefint å få jobbe med så mange flinke folk, fortsetter Bjerkan før hun også skryter av produsentene Skjølberg Søndre og Fannrem gård.

- Produsentene er med på å gjøre oss så gode som vi er, sier hun.

