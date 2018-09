Superduo med hyllestlåt til kjærligheten og Trondheim

«Trident Juncture»? «Det må være et kult skytespill for Playstation», tenkte jeg

Har du glemt morrabrisen på Kyvannsisen, eller kysset i Prinsenkrysset?

Det er to av referansene til oppveksten og livet i Trondheim i den nye låta fra Rasmus Rohde.

Han har fått med seg Ida Jenshus i en klassisk kjærlighetsduett, som også er en forsmak på Rohdes første voksenalbum. Låta har urpremiere fredag på adressa.no (se videoen over).

- Jeg blir jo så gæli forbundet med å synge om fiskeboller, så jeg må nok jobbe litt for å nå gjennom med en annen og voksnere stil. Men nå gjør jeg det. «Har du glemt» er første låta fra et album som kommer på nyåret, forteller Rohde.

Turte egentlig ikke å spørre

Det anerkjente plateselskapet Grappa skal gi ut plata, som nå er i ferd med å spilles inn og mikses i Brygga Studio i Trondheim.

LES OGSÅ: Storkonsert med Rasmus og verdens beste band i sommer

Nettopp Brygga Studio spiller en vesentlig rolle i samarbeidet mellom spellemanngrossistene Jenshus og Rohde.

- Hun jobber også med plate i Brygga, så nå tok jeg endelig mot til meg og spurte. Jeg turte egentlig ikke å spørre for hun har jo så mye integritet som musiker og komponist. Men nå føltes det endelig naturlig, sier Rohde.

Bassisten i Ida Jenshus' band, Pål Brekkås, er i tillegg produsent på Rasmus-albummet.

LES OGSÅ: Portrett med Ida Jenshus

Elsker å rime

Og så har det blitt en hyllest til Trondheim?

- Ja. Jeg synes det er så artig å rime med stedsnavn. Jeg prøvde lenge å finne rim på «Sjetnmarka», men det var vanskelig. Men det er jo et alvor i bunn her; det at vi knytter minnene til steder og slik sett er det en kjærlighetserklæring til byen - og en kjærlighetserklæring til kona mi. Det var hun jeg opprinnelig skrev sangen til.