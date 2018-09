Fem Emmy-priser til The Marvelous Mrs. Maisel

Kriseteam tar kontakt med 200 personer etter at to tenåringer er drept

Saken oppdateres.

Den amerikanske manusforfatteren Amy Sherman-Palladino (52) kan smile bredt etter å ha mottatt to priser for TV-komedien. Hun vant de to gjeve prisene for beste manus og regi for komiserie.

Serien som handler om en husmor på 50-tallet som bestemmer seg for å bli standupkomiker vant også prisen for beste komiserie.

Prisen for beste dramaserie gikk til HBO-serien Game of Thrones som hadde totalt 22 Emmy-nominasjoner. I tillegg vant Peter Dinklage prisen for beste mannlige birolle i dramaserie. I tillegg vant serien sju priser i Creative Arts Emmys for ti dager siden, skriver VG.

Totalt fem priser

The Marvelous Mrs. Maisel fikk hele fem priser. Skuespilleren Rachel Brosnahan vant beste kvinnelige hovedrolle i komiserie, og Alex Borstein ble berømmet for beste kvinnelige birolle i komiserie.

Tony Shalhoub som også er tilknyttet serien, var nominert til beste mannlige birolle i komiserie, men der var det Henry Winkler i Barry som stakk av med prisen. Fra Barry vant også Bill Hader beste mannlige hovedrolle.

Matthew Rhys vant prisen for beste mannlige hovedrolle i dramaserie for hans rolle i The Americans, mens beste kvinnelige dramaskuespiller ble Claire Foy i The Crown.

Fridde fra scenen

Regissør Glenn Weiss, som vant pris for regien av Oscar-utdelingen valgte å feire med å gå ned på kne foran kjæresten.

På scenen fridde han til Jan Svendsen og fikk ja.

– Lurer du på hvorfor jeg ikke vil kalle deg for kjæresten min? Det er fordi jeg vil kalle deg for konen min, sa Wess.