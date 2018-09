Han har skrevet for Beyoncé – nå prøver han noe nytt

- Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

- Initiativtaker til hele greia er en kar fra Trondheim, sier Lind.

Han og Ingebjørg Bratland gjorde i 2011 et bestillingsverk til Olavsfestdagene. Prosjektet ble kalt «Linds Reviderte», og gikk ut på at Lind satte nye melodier til gamle salmetekster. Bjørn Nessjø, en veteran i norsk musikkbransje, var initiativtakeren til prosjektet.

- Han koblet også meg og Ingebjørg sammen. Vi laget konserten med ny musikk til gamle salmer, og fremførte det i Vår Frue kirke. Den musikken ble bare fremført den ene gangen, sier Lind.

God respons

- Vi følte vi fikk god respons, og helt siden den gang har vi vært enige i å gjøre noe mer med den om vi fikk tid. Nå falt det seg sånn at vi i høst har mulighet til å gjøre det, forteller han.

Konserten i Nidarosdomen er det Stein Vanebo som arrangerer, og torsdag formiddag nærmer det seg utsolgt.

- Jeg må si jeg gleder meg veldig til Trondheim. Det var der hele prosjektet startet, også blir det stas å spille i Nidarosdomen. Det er kanskje det mest ikoniske kirkerommet vi har i Norge. Jeg har tenkt litt, og tror ikke jeg har spilt der før, forteller Lind.

Popmelodier til gamle salmer

Ifølge Lind vil det være en sparsommelig besetning med til sammen fire musikere på scenen.

- Jeg vil vel si at det er et mer moderne tonespråk enn hva de originale salmene har. Folkemusikk, litt pop. Alt er nedstrippa, med et ganske dempa og sobert uttrykk rent musikalsk, sier han.

- Det er ikke den type musikk folk kanskje forbinder med meg, mye mer organisk. Den er skrevet til Ingebjørgs stemme, og det er hun som er fokuset musikalsk sett, forteller Lind.

Et samlingspunkt

Begge artistene forteller at de ikke har en spesielt sterk tro, men at kirka er et samlingspunkt for de fineste og mest triste øyeblikkene i livet – og at man alltid finner trøst og føler seg velkommen i kirkerommet.

- Det er utrolig mye fint i salmetekstene som jeg kan relatere meg til, som handler om nestekjærlighet og å være god mot andre, sier Bratland om salmetekstene som er utvalgt.

- De gode salmene har et åndelig og spirituelt innhold som det går an å finne god trøst i, selv om du ikke er kristen, mener Lind.

11 byer

Turneen går fra 5.–28 oktober, og på veien skal de innom 11 forskjellige byer og spille i utvalgte kirker. Ingen av låtene har vært gitt ut, men Lind forteller at de har spilt inn noen av de.

- Vi kommer til å legge ut noen, slik at folk kan danne seg et bilde av konserten. Per i dag har vi ikke spilt inn hele konserten, og det vet jeg heller ikke om vi kommer til å gjøre, sier han.

Også Bratland trekker frem Nidarosdomen som et høydepunkt på turneen.

- Jeg må si det er utrolig stas å spille der. Jeg har aldri gjort det før, og gleder meg skikkelig, sier hun.

