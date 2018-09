Har solgt over 35 000 billetter til Metallica

Saken oppdateres.

- Vi har passert 35 000 solgte billetter, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts til Adresseavisen klokken 13.45.

Kapasiteten i Granåsen Arena er 38 000 når Metallica kommer til byen neste år. Under 3000 billetter igjen betyr at det er satt ny salgsrekord på én dag for konsertarrangøren.

- Før Bruce Springsteen solgte vi ut alle de 35 000 billettene på én dag. For hver billett vi selger nå, settes det ny rekord.

Har du kjøpt Metallica-billetter? Ja Nei Var ikke interessert Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Har du kjøpt Metallica-billetter? Ja �%

Nei �%

Var ikke interessert �% Du har allerede stemt 0 stemmer

Systemet krasjet

Etter åpningen av salget opplevde Ticketmaster problemer.

- Vi, Live Nation og Ticketmaster beklager krasjet som var mellom 10 og 12. Enkelte opplevde en ventetid på oppimot 50 minutter.

Problemene skyldes ifølge Vanebo at Ticketmaster åpnet salget i alle landene i Europa samtidig på det samme systemet.

- Vi synes ikke at det er artig at folk har plagdes. Det er sånt som skjer, men vi beklager at folk har brukt lunsjen sin på dette uten å få billett.

FORTELL DIN HISTORIE: Er du Trøndelags største Metallica-fan?

Fri aldersgrense

Mandag ble det kjent at Metallica skal spille i Granåsen Arena lørdag 13. juli neste år.

Lokale Bokassa og svenske Ghost er med som oppvarmingsband. Konserten får fri aldersgrense.

LES OGSÅ: Band fra Trondheim blir med Metallica på turné

Da nyheten om Metallicas «WorldWired Tour» i Europa ble sluppet, sa trommis Lars Ulrich følgende i en uttalelse til Adresseavisen:

- We are super excited to play Trondheim for the first time on July 13th! Our friends in Ghost will join us as special guests and we can't wait for Bokassa to show us their home town! Hope to see you all there!

LES OGSÅ: - Det går ikke an å forestille seg hvordan det blir å spille i Olympiastadion