14 musikere ble nektet visum til Norge

Saken oppdateres.

Transformfestivalen samarbeider med mange organisasjoner og samarbeidspartnere utenfor Europa. Ideen er å utveksle kultur og kunnskap mellom land som ikke snakker samme språk, men kommuniserer gjennom musikk. Onsdag denne uka starter Transform i Trondheim, der perkusjons-kompaniene Taal India fra India og Lions of Africa fra Senegal, skulle spille åpningskonsert i Masters of Rhytm.

Men i forrige uke ble det klart at både Taal India og Lions of Africa hadde fått avslag på visumsøknadene.

- Onsdag fikk vi vite at senegaleserne hadde fått avslag på sine søknader om visum, og fredag var det indernes tur, forteller Hill-Aina Steffenach, daglig leder i Transform.

Fortvilte ledere

- For oss har det skapt hodebry og få dem erstattet, og lederne deres, som er her allerede, er både fortvilt og frustrert over behandlingen musikerne har fått, fortsetter Steffenach.

Vi møter dem i en sofa på Royal Garden. De teller tre i stedet for 16.

Mahesh Babu og Nandini Mahesh fra Banyan Tree events i India og Laye Ananas, som er koreograf og leder for gruppen fra Senegal, klarer ikke skjule skuffelsen.

- Mine musikere har fått avslag fordi de er unge og ugifte. Og fordi andre som reiser ut, stikker og ikke kommer tilbake, sier Laye.

- For oss er det annerledes. Våre musikere har reist ut og inn av hjemlandet i flere år. Nå fikk de plutselig avslag fordi det manglet dokumentasjon på flyreisen tur/retur Oslo – Trondheim, sier Mahesh.

- Ingen vits i å anke

Steffenach er lege på St. Olavs hospital, og hadde vakt natt til torsdag.

- Jeg la meg 8.30, og slo av telefonen. Da jeg våknet hadde jeg tre oppringninger fra hemmelig nummer, innenfor en tidsintervall på to timer. Senere fikk jeg e-post fra den norske ambassaden i New Dehli, som ønsket navnene på de indiske musikerne vi hadde garantert for, fordi det manglet dokumentasjon på flybilletter internt i Norge. Jeg svarte øyeblikkelig, og hørte ikke mer. Avslaget kom fredag, forteller hun.

Den indiske manageren mener det er liten vits i å anke avgjørelsen.

- Det vil ta flere måneder å få søknaden avklart på nytt, da er festivalen over for lengst, sier han.

Stjerner i Senegal

- Laye, hvorfor tror du dette skjer?

- Dette er helt typisk, afrikanere har til alle tider blitt holdt nede. Jeg bare lurer på når det skal ta slutt. Du skulle ha lånt huden min i to uker, bare for å erfare hva som skjer. Selv er jeg nederlandsk statsborger og reiser fritt, men jeg jobber for de som kommer etter meg. De må ta vare på sin identiet, og kulturutveksling er essensielt for større forståelse i verden, sier han.

Løvene fra Afrika er stjerner i hjemlandet, og blir hentet inn for å spille ved alle store anledninger. De har også reist til India for å spille med kollegene i Tall India. Uten visumproblemer. Men da de skulle søke Schengenvisum via Ungarn, måtte understøttende dokumentasjon være på tysk. Det hjalp ikke at Laye hadde dokumentert at de alle lønnes, og at foreldrene garanterte for at de ville reise hjem fra Norge.

- I Senegal er fransk og wollof de offisielle språkene, vi snakker ikke tysk. Det er ingen vei ut for unge afrikanere, de blir blokkert. Mine musikere er i 19-20 års-alderen, du kan tenke deg skuffelsen deres. Jeg hadde ikke hjerte til å fortelle sannheten, men løy og sa at det manglet dokumenter. Jeg vil ikke ta fra dem alt håp.

Økonomisk tap

– Vi har drevet organisasjonen vår i 23 år, og det er første gang vi opplever å få visumsøknader avslått, supplerer Mahesh.

For Steffenach og Transform var ikke bare visumnekten bare en sørgelig opplevelse. På få dager måtte de finne erstatning for de 14 musikerne som skulle spille i åpningskonserten.

– Heldigvis har vi klart å få tak i utmerkede perkusjonister som erstatning for de to kompaniene, så konserten går som planlagt, men i en annen setting.

- Hvilke økonomiske konsekvenser får avslagene?

- Så tett innpå avreise er det ikke mulig å avbestille alt. Jeg vil tro at kompaniene taper ca 120 000 kroner til sammen, sier Steffenach.

- Hva kan dere gjøre nå?

- Myndighetene bør finne en mykere linje. Dette er den viktigste måten å komme sammen på, sier Nandini Mahesh, som er direktør i Banyan Tree Events.

- Selv om dette var en stygg episode, så kan de ikke stoppe oss. Vi kommer til å være kreative, utvikle oss videre og bli enda sterkere. Og musikken enda vakrere, sier hun.

