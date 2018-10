Både Øystein og Kristian går videre i Idol

Toppblogger på debatt i Trondheim: - Er det greit at konfirmanter setter av pengene sine slik at de kan legge seg under kniven?

Saken oppdateres.

Under årets første Idol-livesending på TV2 fredag 5. oktober var temaet «Let me entertain you», der deltakerne måtte finne fram entertaineren i seg.

Kristian Raanes (22) fra Orkdal og Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad var de trønderske deltakerne. De konkurrerte med Philip, Kamilla, Daniel, Anders, Zino, Casper, Emma Noor, Vilde og Carlisle.

- Du er et friskt pust

Kristian Raanes (22) fra Orkdal var andre deltaker ut. Han sang rocke-klassikeren «Route 66» og spilte gitar selv.

- En god entertainer for meg er en som ikke bare er god på å fange rommet, men som også tør å slippe seg løs, sa Kristian før opptredenen.

Kristian fikk med seg publikum til å klappe fra de første akkordene, og det ble jubling til gitarsoloen.

Dommerne Silje Larsen Borgan, Ina Wroldsen og Tshawe Baqwa likte det de fikk høre.

- Kristian, jeg er så glad for at du er her. Du er litt utypisk, du velger Route 66. Men du nailer det, for du er så trygg! sa Silje Larsen Borgan.

Tidligere Idol-dommer Ina Wroldsen var i kveldens program vikar for Gunnar Greve.

- Jeg kjenner at jeg blir glad når jeg ser på deg, du er et friskt pust, og det skal du fortsette med, sa hun.

Tshawe Baqwa mente at Øystein fikset sangen perfekt, og at moren hans sannsynligvis er blitt en ny fan.

- En ting er helt sikkert: Jeg vet om en som elsker deg akkurat nå, det er mamma, som er hjemme og rister på stumpen. Du viser at du ikke er kosete, men har edge. Kjør på! oppfordret han.

- Stemmer som din blir ikke født veldig ofte

Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad sang «Believer» av Imagine Dragons.

- Det blir spennende, for jeg er ikke vant til å synge den type musikk. Jeg er vant til å stå rett opp og ned og synge. Jeg må ta utfordringen og lage show, sa han før sendingen.

Dommerne var over seg av begeistring for Øysteins stemme.

- Du har en veldig særegen stemme og synger så vakkert. Du holdt det innenfor Øystein-universet. Du dro på mer, men det ble ikke kleint, mente Tshawe Baqwa.

- Du har engasjert meg så innmari fra dag én. Jeg er nervøs for at Norge ikke skjønner hvor god stemmen din er, fortalte Silje Larsen Borgan.

- En stemme som din blir ikke født veldig ofte. Og en stemme som din er uavhengig av hva som skjer her i dag. Du fortjener å bli hørt, sa Ina Wroldsen.

Anders Mowatt Haugland (23), som studerer i Trondheim, fikk også hederlig omtale for sin framføring av Bruno Mars' «24K Magic». Han ble trukket fram som en favoritt av dommerne.

Publikum bestemte

I finalerundene er det seerne som bestemmer hvem som skal videre.

Etter at publikum hadde avgitt sine stemmer, var det klart: både Øystein og Kristian blir med videre til neste uke. Ingen av dem kom i kategorien som fikk færrest stemmer.

Daniel Kalelic fikk færrest stemmer og måtte forlate konkurransen.

