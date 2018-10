- Terskelen er høy for at noe skal være ulovlig. Smakløs humor blir en annen sak

- Uoversiktlig for bilister og direkte farlig for fotgjengere

Saken oppdateres.

- Jeg tror det var like stort for Vømmøl-gjengen som for amerikanerne. Vømmøl atletklubb var kjempeflinke til å leke og lage morsomme ting sammen med deltagerne og fikk dem til å føle seg som en del av paraden, sier Fridtjof Nilsen, programleder for «Alt for Norge», til Adresseavisen.

Fakta om «Alt for Norge» Norsk reality-serie som startet i 2010 og sendes på TVNorge. Programleder er Fridtjof Nilsen. Går ut på at 12 norskamerikanere konkurrerer om å mestre livet som nordmann. En etter en må de reise hjem, og den siste som står igjen får møte sin norske slekt. Norskamerikanerne var i Verdal og deltok på vømmøltoget i sesong ni. Ifølge T-A hadde premieren i 2010 549 000 seere, noe som er det fjerde høyeste i kanalens historie.

Bodde i trønderlån

Mandag kveld var det duket for nok en episode av den prisbelønte reality-serien «Alt for Norge». Her konkurrerer tolv norskamerikanere om den store premien: et møte med sin norske familie. I mandagens program fikk vi se de seks gjenværende deltakerne reise til Verdal for å delta på Vømmølfestivalen.

- Amerikanerne ble både sjokkerte og imponerte over festkulturen i Verdal og hvor mye det er mulig å drikke i løpet av én kveld. Det var en heidundranes fest. Og det var en stor opplevelse for crewet også, fortsetter Nilsen.

De oppholdt seg i Verdal i åtte dager under Vømmølfestivalen som ble arrangert i begynnelsen av juni, og spilte inn to episoder mens de var der. De fikk bo i en stor trønderlån og ble kjent med ekteparet Jens og Helene Høyem.

LES KOMMENTAR: Tv-høsten byr på underholdning der du enten tenker at «herre min juledag, jeg er glad det ikke er meg» eller «åh, jeg skulle ønske det var meg»

Spiste sodd

- Og amerikanerne tålte festingen?

- De tålte det, men holdt nok ikke samme tempo som verdalingene. Men de ble godt kjent med folk, og det er jo noe av hensikten med denne programserien. Det er jo det som er grunnen til at de reiser over hit, sier Nilsen.

- Hva fikk de servert?

- Det ble servert litt av hvert, så de drakk alt mulig. Og de spiste sodd blant annet, sier han.

LES MER: Trøndere deltar i årets utgave av «Farmen»

Spurte om helsetrøye

I møtet med vømmølkulturen var det flere spørsmål som meldte seg hos amerikanerne. Blant annet hadde de problemer med å forstå konseptet «helsetrøye».

- Hva er greia med skjorta? Den er veldig uvanlig, sier deltakeren Marc til en vømmølutkledd verdaling som forsøker å forklare at den brukes til «sportsaktiviteter».

Deltakeren Cheyenne mente at dersom noen hadde dukket opp med helsetrøye på et utested i USA, så kunne man fort ha blitt stemplet som enten «hillbilly» eller «prostituert».

De tolv norskamerikanerne ble delt inn i to lag som måtte stå for hvert sitt innslag i det populære og tradisjonsrike vømmøltoget i Verdal. En av deltakerne på det tapende laget ble sendt hjem til USA.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.