- Ikke vits i å si så mye. Dette var magisk, hæsjtægg gåsehud

Saken oppdateres.

Under årets andre livesending av «Idol» på TV 2 hadde deltakerne fått oppdraget: «dette er meg».

Kristian Raanes (22) fra Orkdal var førstemann ut av trønderne, og hadde bestemt seg for å kvitte seg med gitaren som han har brukt å ha med på scenen ved tidligere anledninger.

- Mesterlig

Programleder Katarina Flatland kunne også fortelle at Kristian hadde varmet opp med en tur til tannlegen.

- Kristian hadde et ufrivillig besøk av tannfeen. Den tok ikke bare med ene tanna, men også gitaren, sa hun før Kristian selv forklarte at han hadde tannpine da han ankom Oslo. Det endte med at tanna måtte trekkes.

Orkdalingen valgte å synge Donkey Boy-sangen «Ambitions».

- Jeg skal ikke gjemme meg bak gitaren, sa Kristian før han entret scenen.

Dommerne Tshawe Baqwa, Silje Larsen Borgan og Gunnar Greve synes gitargrepet var fornuftig.

- Mesterlig opptreden. Virkelig, startet Baqwa tilbakemeldingen med.

- Nå ble vi kjent med deg. Du gjemmer deg bak gitaren når du spiller så bra som du gjør, men dette var modig av deg. Jeg tar av meg hatten, vakkert, fastslo dommeren.

- Må utfordre mer

Larsen Borgan mente det kledde orkalingen å synge en poplåt.

- Dette er den nyeste låten du har synget, i alle fall i «Idol», og likevel fremstår du solid og trygg som du pleier. Jeg tror Raanes-fans ble glad jeg, sa hun.

Den tredje dommeren derimot, mente Raanes valgte et for trygt valg.

- Jeg skal ikke være gledesdreper. Vokalprestasjonene er det ingen tvil om er blant de bedre i denne konkurransen. Jeg gleder meg til du utfordrer deg selv mer. Når det er sagt, så var dette en strålende opplevelse, innrømmet Greve.

På spørsmål fra programleder Katarina om hvordan det var å stille uten gitar på scenen, svarte 22-åringen:

- Det var veldig skummelt å gå ut, men utrolig deilig å gjøre det, sier han.

- Midt i hjertet

Senere i sendingen var det Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad som skulle i ilden. Han hadde valgt sangen «Jealous» av Labrinth.

- Jeg ønsker å legge fokus på formidling, og jeg liker best å legge noe i det jeg skal synge, fortalte han i forkant av opptredelsen.

Og det var ikke måte på hvordan han traff med sangen. Dommerne var tydelig imponert og noen var nok også beveget av den sterke fremføringen til fosningen.

- Du treffer meg midt i hjertet. Jeg håper Norge skjønner hvor fantastisk dette er. Takk for meg, sa Larsen Borgan, som satt med tårer i øynene under omtrent hele sangen.

- Magisk

Dommer Greve var entusiastisk og bø på litt statistikk.

- Det slippes 25 000 sanger hver eneste dag. Det aller vanskeligste er å finne noen med særpreg og særtrekk. Du er ikke engang i i nærheten av i naile det så bra som det kommer til å bli. Dette var fantastisk, sa han, før dommerkollega Baqwa avrundet det hele.

- Det er ikke kødd engang, det er noe som skjer med oss alle når du kjører på med den stemmen din. Det er ikke vits i å si så mye. Det er bare magisk, hæsjtægg gåsehud.

Seerne var enige, og stemte begge trønderne videre i konkurransen. Emma Noor var den som røk ut denne fredagskvelden.

