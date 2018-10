Stargate selger låtkatalog til Shamrock Capital

Saken oppdateres.

Låtkatalogen laget av det norske musikkproduksjonsselskapet Stargate er antatt å ha en verdi på en halv milliard kroner, som er kjøpt av Shamrock Capital. Salget gjelder låtskriverrettigheter.

Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen står bak store låter, som Rihannas «Diamonds» og Beyonces «Irreplaceable», og er skaperne bak Stargate.

- Ekstraordinært arbeid

Det var det amerikanske musikkmagasinet Billboard som først omtalte saken. Til dem har Patrick Russo ved Shamrock Captial uttrykt at duoen har produsert ekstraordinært arbeid som vil være relevant i generasjoner framover.

«Tor og Mikkel er produktive sangskrivere og produsenter som har skapt et ekstraordinært arbeid som vil være relevant i generasjoner framover. Det er et privilegium for oss å ha hatt muligheten til å jobbe med dem og få denne unike musikklisten», forteller Russo til Billboard.

Hermansen har uttalt at de er stolte over at Shamrock Captial setter pris på deres arbeid, og ser verdien i det, skriver Billboard videre.

Halv milliard kroner

Det er ikke bekrefter hvor mye salget gikk for, men kilder forteller til musikkmagasinet at da forhandlingene startet var det snakk om 50 millioner pund, som utgjør rund en halv milliard kroner.

Billboard opplyser om at Eriksen har uttalt at Shamrock er opptatt av tall, men de er også musikkelskere. Derfor føler Eirksen at livsverket til de to norske musikkprodusentene er i trygge hender.

Adresseavisen har ikke fått kontakt med Tor Erik Hermansen eller Mikkel Storleer Eriksen fra Stargate.