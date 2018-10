Morten tapte danseduell

United slapp inn mål på overtid. Da kokte det over for Mourinho

Morten Hegseth var blant seks gjenværende kjendiser da dansekonkurransen «Skal vi danse» startet på TV2 lørdag.

Lørdag skulle danserne hylle en helt spesiell person gjennom dansen og Hegseth valgte seg sin mor Elisabeth.

Danset i rødt

- Du er den beste mammaen jeg kunne fått, sa Morten til mamma Elisbeth som var til stede under danseshowet.

- Mamma har gitt meg både trygghet og en nysgjerrighet på verden. Derfor er dette er rumba fra Morten til mamma, sa Hegseth før han gikk utpå dansegulvet i sort bukse og rød silkeskjorte sammen med dansepartneren Mai Mentzoni.

Etter dansen fortalte Hegseth at både mormor og morfar døde tidlig.

- Det er derfor mamma som har samlet alle i slekten, sa Hegseth.

Skryt for rumbawalks

Dommerne ga Hegseth skryt for sine rumbawalks, men mente det manglet litt på det dansetekniske.

- Du begynner å bli en god dansepartner, men det er et stykke igjen teknisk, mente dommer Trine Dehli Cleve.

Av de fire dommerne fikk Hegseth og Mentzoni disse poengsummene: 6, 6, 7 og 8.

For første gang under årets «Skal vi danse» måtte deltagerne lørdag lære seg to danser på én uke, hvor dans nummer to var gruppedans – jentene mot guttene. Her danset Morten Hegseth, Einar Nilsson og Jan Gunnar Solli sammen til Abba-låten «Money money money», og fikk poengene: 9, 9, 9 og 10.

Etter de to dansene lå Hegseth på nest siste plass med til sammen 64 poeng.

Det endte med at han måtte ut i danseduell mot Jan Gunnar Solli, som Hegseth tapte.