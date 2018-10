Ingen pris på Tiller

Saken oppdateres.

Islandske Ava Ólafsdóttir ble tildelt den prestisjetunge nordiske litteraturprisen for romanen «Ör av Auður».

Nordisk råds litteraturpris er på 350.000 danske kroner, tilsvarende om lag 450.000 norske kroner, og deles årlig ut til forfattere som utmerker seg ved sin høye kunstneriske kvalitet og sterke forankring i den nordiske kulturen.

Tiller har vært nominert to ganger tidligere for de to første bøkene i «Innsirkling»-trilogien. Denne gangen var han nominert for romanen «Begynnelser».

LES OGSÅ: Nynorsken stør opp om trønderdialekta

Ville vært svært, svært stas

- Jeg er ikke så glad i å gå rundt i dress og mingle, sa Carl Frode Tiller til Adresseavisen før prisutdelingen tirsdag kveld. Han understreket at han var både stolt og beæret over å ha blitt nominert som en av to norske kandidater til Nordisk råds litteraturpris, og han var spent på utfallet.

- Det er ingen nedtur om andre får prisen, men klart det ville vært svært, svært stas å få den, sa Tiller før utdelingen.

LES OGSÅ: Du går ut mørbanket, men oppløftet fra teaterversjonen av Carl Frode Tillers forgjenger

Også islandsk filmvinner

Islendingene gjorde det også best på film. Den islandske filmen «Kona fer í stríd» ble tildelt Nordisk råds filmpris 2018.

Filmen, som på norsk har fått tittelen «Kvinne på krigsstien», er laget av Benedikt Erlingsson, som står for både manus og regi. Norske Nils Henrik Asheim ble tildelt den nordiske musikkprisen.

De nominerte til litteraturprisen

Til sammen var det 13 nominerte til litteraturprisen. Det var:

Norge

«Jeg har ennå ikke sett verden» av Roskva Koritzinsky. Noveller, Aschehoug, 2017.

«Begynnelser» av Carl Frode Tiller. Roman, Aschehoug, 2017.

Danmark

«Velsignelser» av Caroline Albertine Minor. Noveller, Rosinante, 2017.

«Indigo». Roman om en barndom av Vita Andersen. Roman, Rosinante, 2017.

Finland

«God morgon» av Susanne Ringell. Kortprosa, Förlaget M, 2017.

«Ontto harmaa» av Olli-Pekka Tennilä. Diktsamling, Poesia, 2016.

Færøyene

«Gudahøvd» av Jóanes Nielsen. Digtsamling, Mentunargrunnur Studentafelagsins, 2017

Grønland

«Illinersiorluni ingerlavik inussiviuvoq» av Magnus Larsen. Självbiografi, Maanuup atuakkiorfia, 2017

Island

«Ör av Auður» Ava Ólafsdóttir. Roman, Benedikt bókaútgáfa, 2016.

«Ljóð muna rödd» av Sigurður Pálsson. Diktsamling, JPV Útgáfa, 2016.

Sverige

«Tapeshavet» av Gunnar D Hansson. Diktsamling, Albert Bonniers förlag, 2017.

«Doften av en man» av Agneta Pleijel. Roman, Norstedts, 2017.

Åland

«Algot» av Carina Karlsson. Roman, Schildts & Söderströms, 2017.

Les mer om de nominerte her (ekstern lenke)