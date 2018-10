Tegneserieskaper Don Rosa kommer til Trondheim

Tallknusernes dom: Så liten er sjansen for at Rosenborg roter bort gullet

Onsdag besøker Don Rosa tegneseriebutikken Outland. Det er også første gang han signerer i Trondheim.

- Når han har hatt signeringer i andre byer, har folk sagt at han burde komme til Trondheim. Jeg tror det blir endel folk her også, sier Kim Hikaru, daglig leder på Outland Trondheim.

Nå får han testet hvor mange lokalene hans rommer.

- Jeg er ikke helt sikker på hvor mange det er plass til, men det finner vi ut nå, ler Hikaru.

Detaljert pennestrek

Rosa fortalte i intervju med NRK i 2017, at nordmenn er blant de største Duck-fansene i verden.

- Det er vel sant. Donald er ikke bare en tegneserie, men mer en husholdning. Det er en kulturell sak her, mener Hikaru.

Selv er han stor fan og gleder seg til Rosa gjester butikken.

- Da jeg begynte å lese tegneserien var det typisk striper. Da Rosa kom så ble det lengre, spennende historier. Det gjorde at jeg leste enda mer tegneserie. Dessuten er pennestreken hans helt utrolig detaljert og jeg kunne oppdage nye ting hver gang jeg leste en tegneserie, sier Hikaru.

Don Rosa lagde fra 1987 til 2006 omtrent 90 historier.

- Han har gjort mye og sikkert en hel del ting han ikke er kjent for, bare for Donald har han gjort utrolig mye, forteller Hikaru.

Stor entusiasme

Under Outland Trondheims tidligere signeringer i andre lokaler har det vært trangt om plassen.

- Da Mads Eriksen var her måtte folk gå ut for at noen andre kunne få komme inn. Nå har vi mye mer plass og jeg tror det trengs. Det blir det spennende å se når vi får et internationalt navn som Don Rosa på besøk, forteller daglig leder.

Han mener det er ekstra morsomt å signere for trøndere.

- Jeg tror det er gøy å signere i Trondheim. Trøndere er så patriotiske, mener Hikaru.

At Don Rosa skaper stor entusiasme i Norge er det ingen tvil om og sannsynligheten er stor for at man må smøre seg med tålmodighet.

- Vi har ingen fasit på hvor lenge folk må forvente å vente, så vi anbefaler folk å komme tidlig, sier Hikaru.

