To trøndere nominert til Brageprisen

Saken oppdateres.

NRK-mann og biograf Arild Bye har skrevet om Arne Paasche Aasen og er nominert i klassen sakprosa.

Bye har skrevet biografier siden 2010, da han debuterte han som forfatter med den kritikerroste biografien «Kristofer Uppdal: Ein mot alle».

I klassen for skjønnlitteratur er poeten Gunnar Wærness nominert med diktamlingen «Venn med alle».

- Av og til tetner et og annet dikt til, og blir konsist (som i trickle down), og inn mellom det frenetiske gravalvoret lyser dette som en hardt tiltrengt selvironisk liten juvel, skrev Adressas anmelder om samlingen.

Wærness debuterte i 1999 med diktsamlingen Kongesplint, som han fikk Tarjei Vesaas debutantpris for. I 2010 redigerte han antologien «Verden finnes ikke på kartet» i samarbeid med Pedro Carmona-Alvarez, som de mottok Litteraturkritikerpris for i 2011.

Delt ut siden 1992

Nominasjonene til Brageprisen ble klare torsdag, og i klassen for skjønnlitteratur er også Trude Marstein nominert for romanen «Så mye hadde jeg», Tore Kvæven for sin bok fra vikingtidens Grønland – «Når landet mørknar» og Maria Kjos Fonn for romanen «Kinderwhore».

Brageprisen har vært delt ut hvert år siden 1992 og er en av Norges viktigste litterære priser. Den deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som mål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Forfatterbiografier

Foruten skjønnlitteratur deles prisen ut for barne- og ungdomsbøker, sakprosa og en åpen klasse, som i år er populærvitenskap for voksne og barn/ungdom.

I klassen sakprosa er også Peter Normann Waage nominert med en forfatterbiografi, for biografien om André Bjerke. I denne klassen er også Helene Uri nominert for «Hvem sa hva?» og Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal for «Borgerlønn».

I den åpne klassen er det nominert bøker både om klima og miljø, menneskets grunnstoffer, insekter og om livets første mysterium.

I klassen barne- og ungdomsbøkene er forfatterne Anna Fiske, Kaia Dahle Nyhus, Kristin Roskifte og Arne Svingen nominert.

