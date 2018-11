- Du burde sunget i James Bond-filmen

Utsolgt i Samfundet på under to minutter

Saken oppdateres.

Under den femte livesendingen av Idol 2018 var temaet filmmusikk.

Kristian Raanes (22) fra Orkdal og Øystein Hegvik (18) fra Brekstad var store favoritter blant dommerne i kveld og gikk begge videre i sangkonkurransen.

Det var Kamilla Wigestrand som måtte forlate konkurransen denne gangen.

- Har potensial til å bli internasjonal

Første mann på scenen i kveld var Hegvik. I en rutete dress, ga Hegvik gåsehud da han sang Sam Smiths «Writing's On The Wall» fra James Bond-filmen «Spectre».

Dommerne sparte ikke på komplimentene da de delte sin opplevelse av framførelsen til fosningen.

- Tusen takk! Når du synger minner du meg på hvorfor jeg har viet livet mitt til musikkbransjen, dette er så stort, sier Idol-dommer Silje Larsen Borgan.

Gunnar Greve tror Hegviks karriere som profesjonell sanger nettopp har begynt, og at den vil fortsette etter Idol er over. Samtidig mener Borgan at han har potensial til å bli en internasjonal artist, og Tsawe Baqva sa at det burde vært Hegvik som sang «Writing's On The Wall» i James Bond-filmen.

- Jeg bli like overrasket hver gang jeg får så gode tilbakemeldinger, sier Hegvik som håper han kan fortsette med musikken også etter Idol.

- Feilfritt

Deltager nummer seks på scenen var Kristian Raanes fra Orkdal. I dag sang han en sang som betyr mye for ham.

- Noen låter er bare så fine at de krever sin plass i hjertet, og gir aldri slipp, skriver Raanes på sin Instagramprofil om Sara McLachlans «Angel» fra filmen «City of Angels».

I kjent stil, med gitaren, får han publikum til å juble under opptredenen.

- Hvert eneste klapp er fortjent, dette var feilfritt fra begynnelse til slutt, sier Gunnar Greve.

Borgan mener Raanes er den sterkeste på teknisk framførelse blant deltagerne, og hun var helt sikker på at han ville gå videre.

Ut av komfortsonen

Til tross for at opptreden hans var feilfri, tror de tre dommerne at Raanes burde bevege seg ut av komfortsonen og prøve noe nytt. Han har til nå hold seg til det han er god på, og føler seg trygg med.

- Det ligger mye sannhet i det dommerne sier. Jeg tror jeg må lytte til dem og innfri, sier Raanes.

Favoritter blant dommerne og publikum

Hegvik og Raanes har begge fått mye skryt fra dommerne. De er også favoritter blant publikum, for de har så langt i konkurransen aldri vært blant de tre med færrest stemmer.

Forrige fredag sang Hegvik så vakkert at Borgan ble satt ut. Meddommer Gunnar Greve beskriver attenåringen som noe helt spesielt.

Da Raanes framførte «Route 66» under den første livesendingen, beskrev den kjente artisten Ina Wroldsen trønderen som fantastisk.