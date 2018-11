Karpe-fans møtte denne hvite veggen

Søderlund får kritikk – svarer med å be Ranheim-spiller om å «holde kjeft»

Her trener de på å håndtere en katastrofal ulykke

To amerikanske soldater skadd i ulykke

Bendtner nekter straffskyld for vold

Se de unike tegningene fra innsiden til US Marines i Norge

Har sagt opp jobben for å vinne Vasaloppet

Hareides disippel i Trondheim har fortsatt tro på et mirakel

Hareide varsler at han går av hvis han taper

To trøndere nominert til Brageprisen

Hareide varsler at han går av hvis han taper

Utsolgt i Samfundet på under to minutter

Saken oppdateres.

Fredag morgen kl 09.00 ble billettene til Karpe-konsertene i Samfundet 15. og 16. mars lagt ut for salg. Halvannet minutt senere var alle billettene revet bort.

Sist Karpe spilte i Trondheim skapte de sakral stemning i Borggården. Nå kommer de tilbake til Trondheim, skrev Adresseavisen torsdag.

I fjor ble de omtalt som Norges viktigste band.

Stor frustrasjon

Pågangen etter å få tak i billetter var så stor at nettsiden til slutt kollapset, og svært mange møtte en hvit, frustrerende vegg i forsøket.

Her er Benjamin:

Siden krasjer 09:00 og utsolgt på et minutt, sier vel noe om at det trengs en ny konsertarena i byen. Men kjøper gjerne to billetter om noen har altfor mange.

Alt for Karpe

En liten time senere er arrangementssiden på Faceboook full av mer eller mindre desperate Karpe-fans. Noen nøyer seg med blunkefjes, og hjerte smerte, mens andre går for det lille ekstra.

Marlen skriver:

Ønsker å kjøpe billett(er), dag har ingenting å si. PLS hjelp ei desp jente ut som forguder karpe og som ikke fikk seg billett

- EVIG karmapoeng og muligheten til å se meg grine av glede følger med betaling for evt billett!

Lover god karma

Sofie (152 cm) tenker høyden er viktig:

Plis selg meg billetter

Jeg tror kvelden blir like bra som nyttårsraketter

Jeg vil så gjerne se Karpe

Kanskje se Chirag spille på harpe?

Jeg prøvde i alle fall med et dikt

Og håper dette blir godt likt

Hjelp en søt jente på en femtito

Så skal jeg love deg at karmaen din blir god

Erlend kliner til

Kjøper to billetter! Samme hvilken dag. Kan komme på døra og spille en akustisk versjon av Karpe sin Gunerius om ønskelig (i tillegg til fullpris betaling, selvfølgelig)

Til slutt går Erlend for denne vrien:

Og jeg kan også by på en romantisk date på SHB med et par pils og et slag stigespillet til den som selger.

Nesten utsolgt i Norge

Karpe legger snart ut på turné, etter denne spillelista. Dersom du ønsker å høre dem i Norge på turneen 2019, har du fortsatt en mulighet i Tromsø 23. april eller i Bodø 26. april - hvis du er lynrask. Alle andre konserter i Norge ble utsolgt i løpet av minutter fredag morgen, men det finnes fortsatt billetter til konsertene i Stockholm og København, og ellers i Europa.

Her turnerer Karpe i 2019.