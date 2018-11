Gudrun valgte Vegar i «Jakten på kjærligheten»

«Beate, hvis jeg dør må du sørge for at denne utstillingen blir gjennomført»

Her er Bjørn (20) fra Trondheim nær ved å sjokkere OL-helten

Ekstreme salgstall for Red Dead Redemption 2

Da «Mr. Clutch» hadde visjoner for syklistene

- Svært vanskelig å få flertall for å endre dagens abortlov

Pågrep kjenning av politiet under bilinnbrudd

Rekordtall for Lindmo, ny bunnotering for Skavlan

«Beate, hvis jeg dør må du sørge for at denne utstillingen blir gjennomført»

Pågrep kjenning av politiet under bilinnbrudd

Saken oppdateres.

Jakten på kjærligheten-deltaker Gudrun Austli (38) fra Snåsa valgte sin frier i kveldens program. Valget falt på Vegar Valbø (31) fra Drangedal, skriver VG.

Valget sto mellom Valbø og danske Thomas Kongstad. Da valget skulle tas, trillet tårene, skriver avisa.

– Jeg har jo aldri datet flere personer samtidig før, men tillot meg det her. Det var to flotte karer, og jeg ønsket ikke å såre noen. Men det var en komplisert situasjon. Jeg gjorde det vanskelig for meg selv, sier hun til VG.

Les stort intervju med Gudrun Austli her