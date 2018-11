Spice Girls gjenforenes – uten Victoria Beckham

Et av verdens mest populære dataspill kommer tilbake til sommeren

Saken oppdateres.

Popgruppa Spice Girls gjenforenes neste år for en toukers turné i Storbritannia. Det hele foregår imidlertid uten Victoria «Posh Spice» Beckham.

Seks konserter

Den britiske kvartetten offentliggjorde mandag en video der de diskuterte comebacket. Videoen etterlignet et nyhetsprogram, der de opplyste at de vil holde seks konserter i juni i Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol og London.

– Jenter, tror dere jeg er for gammel for denne hårsveisen?, spurte «programleder» Emma Bunton (42), også kjent som Baby Spice, før hun bandt håret opp i samme stil som hun gjorde på 90-tallet.

Sanger og låtskriver Jess Glynne sier hun har planer om å være med på «Spice World»-turneen, sammen med Bunton og hennes bandvenninner Ginger Spice (Geri Horner, 46), Scary Spice (Melanie Brown, 43) og Sporty Spice (Melanie Chisholm, 44).

Travel med designerkarrieren

Victoria Beckham er ikke med, ifølge Sky News fordi hun har nok å gjøre i forbindelse med designer-karrieren. Hun benytter imidlertid muligheten til å ønske sine gamle bandvenninner lykke til med den kommende turneen.

– Jeg vet de kommer til å ha et fantastisk show, og de fantastiske fansene våre, både tidligere og nåværende, kommer til å ha det herlig, skriver hun på Instagram.

Spice Girls bekreftet allerede i februar at de hadde planer om å jobbe sammen igjen nærmere to tiår etter at de gikk hver sin vei. Gruppa ble verdenskjent med singelen «Wannabe» i 1996, og hadde flere globale hiter etter det. De laget også spillefilmen «Spice World».

LES OGSÅ: - 90-tallet var som en pubertal emo-ungdom

Sist de spilte sammen var under avslutningsseremonien for de olympiske lekene i London i 2012.

Spice Girls har også laget musikal - les mer her.