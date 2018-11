Tore Halvorsen slutter i Ole Ivars – inn rykker trafikklæreren Espen (33)

Et av verdens mest populære dataspill kommer tilbake til sommeren

Saken oppdateres.

– Da vi hadde et møte nylig, hadde Tore lyst til å starte møtet. Han sa rett og slett at han hadde lyst til å gi seg fordi han var lei, og ikke hadde lyst mer, røper William Kristoffersen, som sier at bandkollegene raskt skjønte alvoret.

– Når en mann som har vært med i 30 år og nettopp har fylt 69 vil slutte, da er det ingen grunn til å prøve å overtale, sier Kristoffersen, som har fem år lenger fartstid enn den avtroppende kollegaen.

Var vikar

Inn foran mikrofonen rykker Espen Hagen Olsen (33), som var vikar da Tore Halvorsen ble hjerteoperert i fjor sommer.

– Han er en god erstatter. Vi er allerede samspilt etter de seks ukene vi jobbet sammen i fjor. Og vi fleiper med at han kan flere Ole Ivars-tekster enn både Tore og meg, siden han har vært blodfan av bandet i alle år, sier Kristoffersen om Espen Hagen Olsen.

Som er trafikklærer av yrke, og samtidig har 10 års fartstid i dansebandet Sogns – Spellemannsnominert i 2008 – bak seg, så vel som å synge i Duo'Je.

Inn og ut med julelåt

Vokalistskiftet i Ole Ivars skjer med julesanger. For nå er det klart at Tore Halvorsen stiller i front for Ole Ivars på dansebandveteranenes oppdrag ut året:

Det er i alt fire konserter, der den aller siste blir i Råholt kirke 10. desember – hvor bandet har sunget julen inn de siste 15 årene. Dermed blir det ikke med en Ole Ivars-låt at Halvorsen fronter bandet for aller siste gang:

– Det blir med «Deilig er jorden». Det blir rart når han synger den for siste gang den kvelden, tror William Kristoffersen, som også er i gang med å skrive en splitter ny julelåt for bandet, etter det han kaller «press fra plateselskapet».

– Den skal vi spille inn med Espen.

Dermed blir også en julesang som blir første forsmak på den nye Ole Ivars-vokalisten, som trår til i front som fast ansatt for første gang 9. februar 2019

Ny inspirasjon

Ifølge William Kristoffersen kom oppsigelsesbeskjeden fra kollegaen gjennom 30 år «ikke helt overraskende». Selv om reisedøgnene er færre enn før, blir det likevel mange lange turer.

– Når man er et riksdekkende band, bør man helst besøke alle landsdelene en gang i året, sier Kristoffersen, som svarer slik på hvordan Ole Ivars-medlemmene føler det nå.

– Jeg tror vi føler på begge deler: Vi synes akkurat nå at det er vemodig at Tore slutter. Vi har hatt veldig mye moro, og oppnådd utrolig mye sammen. Det er en viktig mann vi har hatt med som forlater oss. På den annen side har vi lyst, alle sammen, til å prøve på nytt. Neste år fyller vi 55 år som band, og da kommer vi til å lage en del nye låter.

For nå har William Kristoffersen, som har skrevet låtene for Ole Ivars siden han kom med i 1983, fått ny inspirasjon, sier han til NTB.

Vil trappe ned

– Jeg ble småkjei da streamingen kom, da jeg skjønte at vi kom til å jobbe fryktelig mye helt uten å få penger for det. Det er ikke morsomt, når du har oppnådd ganske mye, sier Kristoffersen, og sikter til det tosifrede antall gull- og platinaplater som Ole Ivars solgte til.

– Det ble kjedelig å skrive nye låter en stund. Men med ny vokalist på banen får jeg en ny dytt i ryggen: Espen er sugen og ivrig. Jeg tror vi får en ny giv, en vitamininnsprøytning. For det er noe rart med det: En som er på vei ut i tankene sine er noe annet enn en som virkelig har lyst til å gjøre jobben – og har lyst til å synge nye låter, sier Kristoffersen.

Likevel bør Ole Ivars-fansen kjenne sin besøkelsestid når bandet spiller til dans neste år:

– Vi har som intensjon å trappe ned og ikke spille mer enn 25–30 jobber neste år, samtidig som vi trapper opp på andre fronter, sier Kristoffersen.

Ikke første skifte

Også i fjor var det utskifting i Ole Ivars-besetningen: Da gikk bandets mangeårige trommeslager Arild Engh bort. Inn som fast trommeslager kom Morten Nyhus (62).

– Han var også en slik kar som hadde vært med oss veldig mye da Arild hadde hatt sykdomsperioder, sier William Kristoffersen.

Her avrunder Tore Halvorsen tiden i Ole Ivars

* 17. november – dansegalla i Letohallen, Eidsvoll

* 24. november – Musikkflekken, Sandvika

* 10. desember – førjulskonsert, Råholt kirke, Akershus (dobbeltkonsert)