Besøksrekord på Den Store Kinodagen

Saken oppdateres.

Lørdag 3. november gikk Den Store Kinodagen på Trondheim Kino av stabelen. Hele 15 220 besøkte Trondheim Kino i løpet av dagen.

Kinoen hadde halv pris på alle filmer og aktiviteter på både Prinsen og Nova.

Kinodirektør Arild Kalkvik er veldig fornøyd med rekorden.

- Det er utrolig kjekt med så mange gjester på årets store festdag på kino. Det gir oss stor iver til å fortsette å jobbe med å spre filmglede i Trondheim, sier han i en pressemelding.

Besøksrekorden er en økning på 29,5 prosent fra i fjor og 22,7 prosent høyere enn rekordåret 2015.

Over 700 filmfans tyvstartet kinodagen med Den Store Kinonatta fredag 2. november. Påfølgende natt hadde filmentusiaster maraton med både Harry Potter, Ringenes Herre, Pirates of the Caribbean, Fifty Shades og Fast and Furious. For de som sikret seg billett til Harry Potter innebar det over 20 timer film i et strekk.

Allerede etter 45 minutter var to av fem nattmaraton utsolgt.

