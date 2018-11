Språkrådets språkpris til journalist og forfatter fra Trondheim

Saken oppdateres.

Reinertsen hedres for sine tekster om økonomi i Morgenbladet og for bøkene «Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken» fra 2013 og «Reisen til Bretton Woods. Begynnelsen på verden av i går», som kom i fjor. Boka tar for seg moderne økonomisk historie.

Får 100 000

Juryleder Sverre Tusvik kaller Reinertsen en framstående formidler.

– Å tilegne seg fagkunnskap er bare begynnelsen for en god formidler. Neste steg er å finne et språk som kommuniserer med mennesker som mangler forkunnskaper og ikke kjenner fagsjargongen, sier han.

Prisen er på 100 000 kroner og deles ut årlig. Reinertsen mottar prisen på et arrangement på Litteraturhuset torsdag kveld.

Fikk NTNU-pris

Reinertsen, som er født og oppvokst i Trondheim, fikk også nylig NTNUs litteraturpris for «Reisen til Bretton Woods». Prisen ble delt ut under under sakprosafestivalen Fakta F i Trondheim 2. november.

- Boken klarer å gjøre et uhyre komplekst fagområde, moderne økonomisk historie, både underholdende og tankevekkende i et sakprosaverk med romanaktige kvaliteter. Boken er et eksempel på eminent fogformidling til en bred offentlighet, skrev NTNU-juryen i sin begrunnelse.