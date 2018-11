Highasakite gir ut singel og røper når albumet kommer

Saken oppdateres.

Ingrid Helene Håvik er nok en gang låtskriver på plata som slippes 1. februar, mens Trond Bersu har produsert albumet.

- Vi begynte å spille inn denne plata allerede i begynnelsen av 2017. Låtskrivingen min pågår kontinuerlig, og noen av låtene er mange år gamle, andre er helt nye, sier Håvik i en pressemelding.

Singelen som slippes fredag er den siste som ble skrevet til «Uranium Heart», og den første Håvik skrev etter at hun fikk barn:

- Jeg følte at jeg var fri til å skrive det jeg ville, for plata var nesten ferdig uansett. Så jeg hadde ikke noe press på meg. Vi syntes «Mexico» ble så bra at vi bare måtte rydde plass til den på albumet som kommer i 2019. Det ble for lenge å vente til neste album etter det igjen, sier hun.

Strid om navnet

Fjerdealbumet kommer etter en pause fra turnélivet siden Uka-konserten i 2017 for Highasakite. De siste par årene har det stormet rundt bandet, som er blitt redusert fra fem til to medlemmer.

Striden om bandnavnet havnet tidligere i Patenstyret, etter at Håvik hadde søkt om å få registrert Highasakite som et eget varemerke.

LES OGSÅ: - Jeg så ikke for meg Highasakite som et band det er gøy å skrive sladder om

Samtidig har duoen Håvik/Bersu jobbet med det nye låtmaterialet.

- Det har vært en lang prosess med å finne tilbake til låter jeg virkelig var fornøyd med, og skrive nye låter uten et ønske om å tilfredsstille alle kriterier man trenger for å lage et godt pop-album. Men heller skrive fritt uten andres ønsker liggende i bakhodet. Å følge smaken sin er krevende. Spesielt når så mange forholder seg til musikk som en slags bestillingsvare, skriver Håvik i pressemeldingen.

Kommer til Borgården

I et tidligere intervju med Adresseavisen har Håvik og Bersu forklart at de i utgangspunktet spiller alt på plata selv, men at de har benyttet seg av andre etter behov. Blant dem er Hanne Hukkelberg som har bidratt som vokalprodusent.

En drøy måned etter albumslippet legger Highasakite ut på veien igjen, med turnéstart i Bodø 7. mars. I august kommer duoen til Olavsfestdagene, og med seg har de Øystein Moen (piano, synth, elektronikk) og multiinstrumentalist Kristoffer Bonsaksen.

Albumet gis ut av Propeller Recordings.