Tok dansegullet hjem til Bergen

Saken oppdateres.

- Gullet ska hem, sa Einar Nilsson før finalen startet. Og sånn ble det. Alle bergensere klarer ikke det, for å si det sånn.

Til tross for at han lå under i poeng mot Jan Gunnar Solli og Rikke Lund etter finaledansene, var det maleren som fikk flest poeng fra seerne.

- Vi har hatt det så gøy, Anette og jeg, dette er helt fantastisk, sa Einar mens vinnergullet haglet over ham i dansestudio.

Jan Gunnar ledet

Lørdag kveld skulle finalistene danse tre danser hver. Allerede etter to danser hadde Jan Gunnar Solli full pott, og ledet med 120 poeng mot Einar Nilssons 115 poeng.

I siste dans fikk Solli nok en gang 40 poeng og full pott for sin showdans, men Tid for hjem-Einar svarte og levert også til 40 poeng i siste dans med Anette Stokke.

Solli og partneren, Rikke Lund, har kommet til finalen med å vinne fem dansedueller.

- Herre min hatt

Som alltid er det seerne som avgjør skjebnen til deltakerne, og i kveld var det uhyre spennende.

- Herre min hatt, sa Einar da programleder Kathrine Moholt utropte han til vinner av årets finale i Skal vi danse.

- Anette har fått meg til å tro på meg selv, dette er bare prikken over i-en. Dette hadde jeg aldri trodd i august, sa han til Dorte Skappel da programmet var over.

Dermed ble det 2.plass for eks RBK-er Jan Gunnar Solli, som kan trøste seg med at han hadde høyest score for sine danser i finalen.