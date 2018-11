Folkehøgskole i Trøndelag vant nasjonal matpris

Saken oppdateres.

Fosen Folkehøgskole vant årets Debiopris under Matprisen i kveld. Mediekontakt på Fosen Folkehøgskole, Tora Heide, er strålende fornøyd med prisen.

- Det er helt fantastisk. Det er en stor anerkjennelse og veldig inspirerende at vi får en pris for å holde på med bærekraft. Det er også veldig overraskende at vi som folkehøgskole får den, sier hun.

Gullmerket

Debioprisen deles årlig ut av Matprisen. Kriterier for prisen er at man jobber etter konseptet et bærekraftig måltid. Og at man har og synliggjør Debios varemerke i bronse, sølv eller gull, i kommunikasjon og markedsføring. Serveringsmerket i gull fra Debio viser at kjøkkenet serverer over 90 prosent økologiske varer. Fosen Folkehøgskole har mottatt gullmerket årlig siden 2014.

Juryens begrunnelse: Hos Fosen Folkehøgskole står økologi på pensum og på bordet. De tilbyr studielinjer i økologisk landbruk og selvberging, de har Debios valørmerke i gull og driver et eget gårdsbruk. Varer de ikke produserer selv, kjøpes fra lokale produsenter. Folkehøgskolen er et eminent eksempel på en virksomhet hvor utdanning og drift av skolen går sammen i en større enhet.

Heide er rask med å dra frem kjøkkenet og de som arbeider der.

- De som jobber på kjøkkenet er veldig dyktige og engasjerte. De er hele tiden opptatt av å bli bedre og står på. De er en kreativ gjeng som utfordrer seg selv, mener Heide.

Bærekraft på alle plan

Hun håper prisen kan føre med seg enda flere elever.

- Folk søker seg ikke til skolen vår først å fremst på grunn av maten tror jeg. Men jeg tror at de som søker er opptatt av å spise etisk og bærekraftig mat, og synes det er artig med en folkehøgskole som ser verdien og nytten i det vi gjør, forteller hun.

Skolen har linjer som sjølberging, økologisk småbruk, minihusbygging og handler i stor grad om å gjøre ting selv.

- Vi er opptatt av bærekraft og økologi på alle plan, ikke bare med maten. Det handler om det å klare seg selv og ikke alltid bare være forbruker. Slik at man kan dyrke noe selv, eller reparere noe i stede for å kjøpe nytt. Uten å bli veldig politisk så er grunntanken til skolen at det er viktig for samfunnet at alle tar ansvar for å ikke belaste jorden mer enn vi trenger, forteller Heide.

Det som brukes til matlaging på skolen dyrker de i stor grad selv eller så kjøpes det fra lokale forhandlere.

- Vi er veldig heldige som har utrolig god tilgang på råvarer. Vi driver en gård og får mye kjøtt, grønnsaker og egg der. Vi kjøper fisk fra lokale fiskere og elevene fisker en del selv. Vi supplerer med å kjøpe fra lokale bønder og grossisten Norganic. Elevene plukker mye bær på høsten og vi får plukke plommer og epler hos folk som har for mye, forteller hun.

Mye av råvarene foredles på kjøkkenet på skolen og blir til alt fra pølser til saft og leverpostei.

- Det er ikke helt standard storkjøkken, ler Heide.

