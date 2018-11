Håper ny fantasybok har tent en gnist hos «GOT»-skaperen

Saken oppdateres.

- Vi selger jevnt og trutt i denne sjangeren, og «Game of Thrones» var ekstremt stort. Det er alltid interesse når slike bøker slippes, sier Kjersti Eriksen, butikksjef ved Norli i Nordre gate.

Tirsdag er det verdenslansering av George R. R. Martins ferskeste bok «Fire and Blood». En uke etter kommer oversettelsen «Ild og blod» til bokhandlenes hyller.

- Fantasy er en av sjangrene hvor vi vanligvis selger mest av de engelskspråklige bøkene. Målgruppen leser mye, og de vil ha nyhetene fort, spesielt i serier de følger med på.

George R. R. Martin er forfatteren av «A Song of Ice and Fire», fantasyserien som HBOs kjempesuksess «Game of Thrones» er basert på.

«Fire and Blood» er lagt til samme univers, men 300 år før Daenerys Targaryen, Jon Snow, familiene Lannister og Stark og resten av det rike persongalleriet i Westeros kjemper om jerntronen.

Sikret rettighetene rett før HBO-nyheten

- Det er en slags historiebok hvor leseren får vite hvordan riket man ser i HBO-serien ble skapt, sier redaktør Pål Stokka i Gyldendal.

Han har vært dypt inne i Martins univers siden før bøkene fant veien til TV-skjermen. I 2010 var Stokka den første som kjøpte rettighetene til å gi ut fantasyserien på norsk gjennom Vendetta forlag.

- Jeg kontaktet agenten til Martin, som ble kjempeglad siden de lenge hadde prøvd å selge bøkene på det norske markedet. Vi fikk serien til en god pris, og noen måneder etter kom HBO-nyheten. Da var det god stemning i Vendetta.

Norge viste seg å være et godt nedslagsfelt for «A Song of Ice and Fire»: Vendetta solgte rundt 175 000 bøker av serien, som sto for 75 prosent av forlagets totale salg. I den nådeløs bokbransjen er det imidlertid ikke nok med kun én stor suksess, og da Vendetta forlag gikk konkurs meldte Pål Stokka overgang til Gyldendal.

- Jeg tenkte: «Dette er mine bøker», så jeg la inn et bud til samme agent som for åtte år siden og sikret rettighetene på nytt.

TV-serien har tatt igjen bøkene

Før Gyldendals oversatte versjon kommer om en uke, er det altså den engelske boka fansen nå kan sikre seg. Gjennom 750 sider skildres historien om da Targaryen-familien invaderte Westeros og de syv riker med dragene sine, og man blir kjent med erobreren Aegon, mannen bak jerntronen.

- Martin har skapt en fiktiv person som er historiker i dette universet. Han gir oss bakgrunnshistorien for konfliktene man ser i TV-serien, forteller hvordan dragene forsvant, og vi får historien om hvordan forfedrene til Stark-familien kjempet mot Targaryen-invasjonen.

Internasjonalt er det ekstreme forventninger til boka, sier Stokka, og i Norge er førsteopplaget på 4000 bøker. Han regner med at det kan komme flere opplag.

- Dette er den første boka Martin har ført i pennen siden den femte boka i «A Song of Ice and Fire» kom ut. Hvis fansen av bøkene og TV-serien kan tenke seg boka, blir dette spennende.

Han håper at «Fire and Blood» kan ha tent en ny gnist hos George R. R. Martin, og at forfatteren vil fullføre den sjette boka i «A Song of Ice and Fire». TV-serien har allerede tatt igjen bokserien, og i april 2019 starter den åttende og siste sesongen på HBO.

- Han er en forfatter man ikke maser på, og jeg tror det har vært veldig bra for ham å få en pause fra bok seks. Med den nyeste boka har han kanskje skrevet seg i form.