Trønderband vant 25 000

– Det var veldig uventet at vi skulle stikke av med seieren, men utrolig godt å få den bekreftelsen. Det var veldig høyt nivå på bandene som var med, sier Astrid Marie Solli, bassist i Born on a Monday.

Prispengene på 25 000 kroner kommer godt med i arbeidet med en EP som trolig kommer til våren. Bandet jobber for øyeblikket med et knippe sanger i Øra Studio i Trondheim, deriblant låten «Hold» som de fremførte lørdag. Sollie forteller at de har god hjelp fra produsent og tidligere gitarist i bandet, Kristoffer Hylland, i studio.

Bandet har utspring fra Trøndertun folkehøgskole og har holdt sammen i rundt tre år nå. Arrangør John Otto Sunde siterer juryen på at Born on a Monday er «ungt rockeband med fantastisk vokal, spilleglede og entusiasme, med en energi som aldri gir slipp og en god, catchy låt».

Sunde forteller at rundt 200 betalende, sammen med 60–70 stykker i de ti bandene og arrangørstaben, førte til et tettpakket Hjorten-lokale i kjelleren på Royal Garden hotell lørdag.

– Vi var i nærheten av fullt hus, og det har vi ikke vært vant til på mange år med Trøndersk mesterskap, sier Sunde.

Ti band sto på scenen, alle kvalifisert gjennom innledende runder på Lokal bar og Skuret.

Røros og Verdal

På andreplass kom rørosingene i bandet Bakrus, et ungt, punka band med «meget stort potensial», ifølge juryen. Tredjeplassen gikk til Prospect fra Verdal, som dyrker et tradisjonelt rockuttrykk til fingerspissene. Kvintetten imponerte dommeren med en solid sceneopptreden, ifølge Sunde.

Han tok over arrangørjobben etter faren Jens Otto Sunde i 2011. Trøndersk mesterskap i rock og pop har røtter helt tilbake til 1962, og har store svingninger i både oppslutning og publikumsinteresse.

– Jeg kan være ærlig å si at vi har lenge la stor vekt på stolte historien vår, uten å konsentrere oss om å følge med i dagens musikkvirkelighet. Vi gjorde noen tøffe og viktige grep i 2016 som vi har jobbet hardt med. Vi ser at nå bærer det frukter. Vi er igjen en relevant og vital aktør, mener Sunde.

I juryen satt Eirik Tiller tidligere leder for Trondheim Metalfest, Mari Rasmussen fra Trondheim Calling og Trondheim konsertkollektiv, Torstein Parelius produsent for filmselskapet Upnorth og bassist i bandet Manes, Joakim Slettebak Wangen vokalist i bandet Peevish Penfriend og journalist i Adresseavisen og juryleder Conor Patrick, som er kjent som både produsent og artist.

The Regent, Limboland, Stadtverk, Skafrika, Pelagic, Yellowking og Ingenium var de andre finalistene i konkurransen.