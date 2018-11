Nå legges fremtidens kulturpolitikk frem

Her rocker Lisa Tønne og Dag Ingebrigtsen på scenen for første gang

Saken oppdateres.

Sammen med statsminister Erna Solberg presenterer hun nå «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida» på Vega Scene i Oslo. Se liveoverføringen her.

Les hele kulturmeldingen her

– Dette er noe jeg har både gruet meg og gledet meg til, sa kulturministeren da hun innledet presentasjonen av kulturmeldingen.

Hun påpekte at et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet, sa Grande.

350 innspill

Den ferske stortingsmeldingen gir signaler for hvordan norsk kulturpolitikk skal utformes de neste årene. Kulturepartementet inviterte alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med kulturmeldingen. I alt kom det inn rundt 350 innspill, som departementet har gått gjennom.

Mange kulturaktører landet rundt var på forhånd spent på hvordan deres felt ville bli omtalt i styringsdokumentet på i underkant av hundre sider.

I kulturmeldinga kommer det fram at utvalget foreslår «omfattande overføringar av tilskotsmidlar frå Kulturdepartementets budsjett til fylkeskommunane». Dette innebærer at fylkeskommunene får et større ansvar for kulturoppgaver.

I vinter foreslo Kommunal- og moderniserings- departementets ekspertutvalg å overføre finansieringsansvaret for kulturinstitusjonene utenfor Oslo til fylkeskommunene. Dette skapte reaksjoner i kulturlivet i landet, blant annet hos avtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun.

«Hvordan sikre at kulturen ikke taper i konkurransen om begrensede midler med viktige lovpålagte oppgaver som helse og skole? Hvordan sikre at arbeidsintensive institusjoner med ambisiøse kvalitetsmål ikke havner i budsjettkamp med andre kulturvirksomheter i regionen?», skrev Seltun i et leserinlegg i februar i år.

Kulturmeldinga 2018: Nasjonale kulturpolitiske mål Samfunnsmål Eit levande demokrati der alle er frie til å ytre seg, og der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt verdsett. Eit inkluderande samfunn der kunst og kultur av ypparste kvalitet inspirerer, samlar og lærer oss om oss sjølv og omverda. Overordna kulturpolitiske mål Eit fritt og uavhengig kulturliv som – skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet – fremjar danning og kritisk refleksjon – tek vare på og formidlar kulturarv – skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkninga – er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktivitetar – tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap – fornyar seg og viser evne til omstilling – har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing – styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar Kilde: Stortingsmeldingen «Kulturens kraft», 23. november 2018

Viktig egenverdi

Statsminister Erna Solberg (H) var også på plass ved Grandes side. Hun understreket at kulturen ikke bare er «kremen på kaken», men at den har en viktig egenverdi når man skal skape et bærekraftig samfunn.

– Kultur handler om hvem vi er. Det handler om historien. Tradisjonene, kulturarven. Men også om hvem vi vil være. Det er utrolig leit hvis den første stortingsmeldingen på 15 år ikke skulle skape diskusjon. Men vi håper også den kan bringe litt ettertanke og refleksjon, og ikke bare automatiske ryggmargsreflekser, sa Solberg i sin innledning.

Norsk krimeksport

Statsministeren benyttet også anledning til å nevne en av norsk kulturs største eksportartikler – kriminallitteraturen.

– Vi må leve med at vi oppleves som et morderisk folkeferd i utlandet, sa Solberg med glimt i øyet.

Da Skei Grande igjen tok ordet, understreket hun viktigheten av ytringsfrihet og innledet med å si at «det vestlige demokratiske samfunnet står foran store utfordringer».

Ny teknologi og globalisering var også temaer kulturministeren vektla.

- Kulturen skal være fri, uavhengig og den skal være på armlengdes avstand, sa hun, før hun la frem de ni overordnede målene i kulturmeldinga (se faktaboks).