To trøndere til Idol-finalen

Det blir ren trønderfinale i Idol høsten 2018. Øystein Herkedal Hegvik (18) fra Brekstad eller Kristian Raanes (22) fra Orkdal blir årets Idol.

Carlisle Sienes (21) fra Lunde i Nome i Telemark måtte forlate konkurransen etter fredagens semifinale.

Tre deltakere og to trøndere stod igjen etter høstens Idol-konkurranse på TV2. Fredag var det semifinale og én skulle ut.

De har vært gjennom tema som «filmmusikk», «me and my band», «legender», «kjære dagbok» og i siste program: «akustisk og EDM». I kveld var det semifinale med «dommernes valg og x-faktor». Neste uke er det snakk om seieren i Idol.

I ti uker har deltakerne selv valgt låtene de skulle synge. I semifinalen var det annerledes. Dommerne skulle plukke ut én sang til hver for å få fram det beste hos de tre deltakerne. I tillegg hadde deltakerne plukket ut hver sin låt for å vise fram x-faktoren sin.

Kristian sang Robyn

Første sang var dommernes valg.

- Det blir veldig spennende. Kanskje det er et forsøk på å få meg ut av komfortsonen, sa Kristian Raanes før han fikk overlevert konvolutten med kveldens oppgave: «Dancing on my own» av svenske Robyn.

Dommer Gunnar Greve sa på forhånd at han ville kjenne innsida av sjela til Kristian. Gunnar Greve mente Kristian har slitt med formidling og tilstedeværelse tidligere i Idol.

- I dag klarte du det 100 prosent, sa han etterpå. De andre dommerne var enig i at orkdalingen greide det denne kvelden.

Øystein sang Beyoncé

Beyoncé-sangen «Halo» var første sangen til Øystein Herkedal Hegvik i semifinalen. Det gjorde ham nervøs på forhånd, men dommerne var strålende fornøyde.

- Jeg klart ikke å se hvordan dommerne hadde tenkt meg inn i denne sangen, sa han før han sang. Etterpå jublet alle tre dommerne.

- Det er noe alvorlig galt med verden viss ikke du kommer til finalen. Du er en av mine favoritt-artister sa dommer Silje Larsen Borgan.

- Dette er det nærmeste du kommer en perfekt vokal-opptreden. Du er en artist i full blomst, sa Gunnar Greve, og Tshawe Baqua la til:

- Det er så morsomt å se deg synge.

«Midnight train of Memphis»

- Nå skal jeg gjøre Kristian Raanes slik jeg hadde tenkt jeg skulle være, sa orkdalingen Kristian Raanes før kveldens andre låt som han hadde valgt selv og som skulle vise fram x-faktoren hans: «Midnight train of Memphis» av Chris Stapleton.

- Allikevel føler jeg at jeg ser mer av deg når du synger «Dancing on my own», sa Gunnar Greve og fortsatte:

- Det er plettfritt håndverksmessig. Ingenting som ikke er supermessig gjort. Men du byr på mer av sjelen din i «Dancing on my own», og Silje Larsen Borgan la til:

- Jeg er helt enig med Gunnar. Det er ingenting å ta deg på. For meg mangler det lille som får det til å dunke i hjertet eller kile i magen.

Bob Dylan

«Knockin on Heaven's Door» av Bob Dylan var sangen Øystein hadde valgt for å vise fram sin x-faktor. Han mente på forhånd at stemmen hans ville komme godt fram i den sangen.

- Du har favorittstemmen i livet mitt. Viss du ikke går til finalen, skjønner jeg ingenting, sa Silje Larsen Borgan etter at 18 år gamle Øystein fra Brekstad hadde sunget fredagens siste sang.

- Du er så spesiell med tanke på ditt medfødte talent. Dette er bare begynnelsen. Jeg gleder meg til neste kapittel i boka di, sa Tshawe Baqua og Gunnar Greve fortsatte:

- Jeg er nesten sikker på at du kune gå til finalen på walk over. Jeg føler med ydmyk som får sitte her.

