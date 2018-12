Direktøren slutter

Nytt vedtak: Åpner for at store utbyggingsområder i Trondheim settes på vent

Saken oppdateres.

Holmberg er tilbudt stillingen som konsthallschef for Marabouparken Konsthall i Stockholm, og har meddelt styret at hun sier opp som direktør for Kunsthall Trondheim.

- Styret takker Helena Holmberg for den store innsats hun har nedlagt for å etablere Kunsthall Trondheim i de flotte lokalene i den gamle brannstasjonen. Hun har således lagt et godt grunnlag for Kunsthallen i årene fremover. Vi ønsker Holmberg lykke til i hennes nye stilling ved Marabouparken Konsthall, sier styreleder Ellen Tveit Klingenberg ifølge en pressemelding.

Helena Holmberg fratrer sin stilling i Kunsthall Trondheim 1. mars 2019.

Kommer til å savne Trondheim

- Det har vært en fantastisk fin tid i Trondheim. Det er mye jeg kommer til å savne i Trondheim, ikke minst mine kolleger, men etter seks år kjenner jeg at det er på tide å returnere til Stockholm. Jeg er takknemlig og stolt over hva vi har oppnådd med Kunsthallen, og er sikker på at den kommer til å utvikle seg videre, sier Helena Holmberg ifølge pressemeldingen.

Kunsthall Trondheim ble offisielt åpnet av dronning Sonja i oktober 2016, men hadde da siden 2013 blitt drevet som et forprosjekt av Helena Holmberg, på initiativ fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kunsthall Trondheim har fra oppstart blitt støttet av Norsk kulturråd.

Styret vil umiddelbart gå i gang med prosessen for å rekruttere ny direktør for Kunsthall Trondheim.