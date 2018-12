NRK må kutte opptil 70 årsverk

- Det er en slags trøst at dommen er så tydelig

Regjeringen foreslo en økning i NRK-lisensen på 61 kroner i neste års statsbudsjett, noe som er 14 kroner mindre enn NRK ba om. Det fører til en ny kuttrunde på Marienlyst, bekrefter NRKs økonomidirektør Andreas Norvik overfor Medier24.

– Slik budsjettforslaget til styret ser ut nå, så må vi effektivisere og rasjonalisere opp mot 130 millioner kroner neste år for å oppnå budsjettbalanse, sier han.

Noe av bakgrunnen for kuttvarselet er at NRK opplever en kraftig prisvekst for sportsrettigheter og innhold generelt. En innsparing på 130 millioner kroner tilsvarer ifølge Medier24 mellom 50 og 70 årsverk.

Hvert år slutter mellom 150 og 200 personer i NRK, noe som gjør at økonomidirektøren mener de skal klare innsparingene ved å redusere inntaket av nye ansatte, noe de har gjort hvert år siden 2014.