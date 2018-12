- Det er bare et spørsmål om tid før Donald-bladet forsvinner

Charterfly for Idol-Øystein sto i fare for å bli kansellert, helt til en gavmild Fosen-nisse kjøpte alle setene

Grunnlegger av tegneseriefestivalen Raptus i Bergen, Arild Wærness, ser mørkt på Donalds fremtid som ukeblad i Norge.

– De har jo nettopp feiret 70-årsdag, men det blir neppe en 80-årsdag, sier Wærness til Dagens Næringsliv.

– Det er bare et spørsmål om tid før Donald-heftet forsvinner, sier han.

Markedssjef Cecilie Kalleberg i Egmont Kids innrømmer at det er en utfordring å sikre fortsatt rekruttering av nye, yngre lesere og sørge for at de blir lojale lesere av Donald på sikt. Men at bladet forsvinner med det første, er hun ikke med på. Egmont-direktør Kjell Frostrud Johnsen satser på 70 år til med den hissige og uheldige anden.

– Donald ligger godt i den norske folkesjelen. Så i en eller annen form kommer han til å være med i mange år til, sier han.

Wærness tror slaget allerede er tapt, men at forlaget prøver å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

– Bladene som selges i dag, går til foreldre og besteforeldre, men barnegenerasjonen er tapt for alltid, sier han.

I storhetstiden på 1980-tallet ble det på det meste gitt ut over 255.000 blader i uken og over 13 millioner Donald-blader i året. Det er nå nede på sitt laveste nivå noen gang, med rundt 1,6 millioner blader i året, mest på grunn av lojale abonnenter.

