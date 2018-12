Hva har Per og Ole funnet på i år?

Charterfly for Idol-Øystein sto i fare for å bli kansellert, helt til en gavmild Fosen-nisse kjøpte alle setene

Saken oppdateres.

«Storebror» Ole Dalen holder hus på Clarion Brattøra med sin tradisjonelle julekonsert, konsert to og tre av i alt syv går denne helgen. Programmet er hemmelig.

«Lillebror» Per Borten holder sin nesten ikke tradisjonelle julekonsert på Byscenen lørdag kveld. Programmet er hemmelig.

Men i begge tilfeller er det fullt mulig å ha noen formeninger om hva som kommer til å foregå.

Ole Dalen begynte tradisjonen med julekonserter mens han var utelivskonge på Bajazzo i det glade 80-tallet. Siden har mye skjedd, men julekonsertene har bestått. I stadig større formater. Blæst, Studentersamfundet, Rica Nidelven – og i de siste årene Clarion Brattøra. Hvor ender han om ti år; Granåsen?

Dalen har hvert år klart å holde repertoar og gjesteliste hemmelig til siste konsert, selv om mange tusen etter hvert vil ha opplevd årets konsert. Det er ikke dårlig i en tid da det generelle behovet for å dokumentere opplevelser på sosiale medier er temmelig stort.

Blir det jul uten Åge, Elg og Tore?

Men det finnes avgjort noen populære gjengangere blant vokalistene. Om det ikke blir verken Åge A med «Trondheimsnatt», Elg med «Long December Nights» eller Tore Johansen med «O helga natt» vil nok noen gå skuffet hjem.

Per Bortens julekonsert ble startet som et opprørsk undergrunnssvar på Dalens julekonsert. Og etter et opphold har Bortens juletrefest kommet sterkt tilbake de siste tre årene.

Den er bygd opp på tilsvarende vis, med et husband med gjesteartister – men Borten sitter ikke på scenen og kåserer mellom låtene. Han spiller gitar. Og her er det ikke julelåter som gjelder, men utvalgte låter fra den helt store rockkatalogen.

Borten synger julen inn på tsjekkisk

Men det er en julesang som pleier dra det hele i gang «Kdepak ty ptachku hnizdo mas» fra julefilmen «Tre nøtter til Askepott» blir fremført av Borten selv. Ikke mange andre kan tsjekkisk.

I fjor dukket Per Borten opp med samme låt også hos Dalen, så om det noen gang har vært fiendskap mellom de to julegeneralene, så er det for lengst gravlagt nå. Borten er kanskje ikke fullt så undergrunn som før, mens Dalen trekker til seg utøvere fra mange miljøer. Hvem tør for eksempel tippe hvilken av de tos konserter Ida Jenshus og Jonas Skybakmoen vil komme til å dukke opp i?

Arve og korguttene

Sterke tradisjoner er det også rundt mange av de andre musikalske tilbudene denne helgen. I Nidarosdomen har Nidarosdomens guttekor sunget julen inn siden 1937. Korets dirigent Bjørn Moe og fiolinsolist Arve Tellefsen (82 år fredag) har ikke vært med på dette i like lenge. Men også de har holdt på noen år.

Det er i alt fem konserter med julemusikk gjennom helgen, og tradisjonen tro er det bikkjekaldt ute og ganske kaldt også inne i domen.

Snø på pianoet og Hans' jul

Mer meteorologi: Bugge Wesseltoft kommer til byen lørdag, ettersom det snør på hans piano. forhåpentenligvis ikke bokstavelig talt. Men repertoaret er hentet fra mannens 21 år gamle juleklassiker «It's Snowing On My Piano». I tillegg til Vår frue kirke lørdag kveld blir det ekstrakonsert på Royal Garden samme formiddag.

Og, mens vi snakker om klassiske julealbum: Den siste «Vårres jul» konserten i denne omgang blir på Kristiansten festning lørdag kveld. Hans Rotmo og Henning Sommerro er ifølge vår anmelder i storform.

På scenen til julemarkedet utenfor Vår Frue Kirke er det fortsatt konserter hver dag. Lørdag er det Lise Olden som skal i ilden.

Snømann og rappkjeftet duo

I Olavshallen er det familieforestillingen «The Snowman» med Trondheim Symfoniorkester fredag kveld, og en noe annerledes juleforestilling med Ingrid Bjørnov og Kari Slaatsveen med vignetten «Julesanatoriet» lørdag kveld.

Hårete jul

En skikkelig førjulstradisjon for de heldige som har fått tak i billett, er Motorpsychos konsert i Byscenen fredag kveld. Trolig ikke særlig mange julesanger i repertoaret.

Miss Tati og Elias

Fart og stemning blir nok også på Tyven lørdag kveld, for da kommer Miss Tati. På Ila Brainnstasjon er det «En slags julekonsert» med mange kjente fjes fra byens rockemiljø på 80- og 90-tallet, mens Elias Akselsen spiller samme sted i lunsjtid.