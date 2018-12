Credo-Heidi fikk 14 kontrollører på døra under Michelin-besøk

Paret har så mye julepynt at det går over i naboens hage: – Ingen vil at vi skal slutte

Credo hadde tilsyn i april i år, skriver avisen. Rapporten, som er datert 11. september, påpekte at det var enkelte ansatte som jobbet for mye, men saken ble lagt død. Torsdag sist uke var myndighetene tilbake.

Restauranteier Heidi Bjerkan sier i et intervju med Dagens Næringsliv at torsdag kveld fortonet seg som et mareritt for staben og at de ikke klarte å yte den servicen de ønsket for det celebre besøket fra Michelen-guiden.

- Og selv om de sa at dette var et bokettersyn, ble det ikke spurt om regnskap eller bilag, så da vet jeg ikke helt hva de egentlig var ute etter, sier hun i intervjuet.

Nervøse ansatte

- Jeg ba pent om de kunne komme en annen dag eller etter at serveringen var over ettersom vi hadde Michelin-guiden på besøk, men det avviste de bestemt. De insisterte på at alle ansatte skulle intervjues i 10–15 minutter hver. Med en gjennomsnittsalder på de ansatte på 22 år, skapte dette stor nervøsitet og stress. Vi leverte historiens dårligste service til gjestene. Det var helt forferdelig. Kontrollen varte fra klokken 18.45 til 21.30, sier Bjerkan til Dagens Næringsliv i saken avisen publiserte tirsdag kveld.

Restauranteieren lurer på hvorfor de ikke kunne komme tidligere på dagen når alle ansatte var på jobb og gjestene ikke hadde kommet. Hun har, i ettertid, ikke fått noen indikasjoner på at tilsynet fant noe kritikkverdig ved restauranten.

- Behandlet som kriminelle

- Jeg ga klar beskjed om at de var helt ute å kjøre. Vi ble behandlet som kriminelle. Jeg er en ivrig tilhenger av tilsyn for å luke bort useriøse aktører, men å stille med 10–15 personer, hvorav tre politifolk i sivil som sto vakt ved døren for å passe på at ingen ansatte dro, er langt over streken.

Bjerkan beklager at de ansatte ikke dokumenterte tilsynet med bilder.

På offensiven i Trondheim

DN skriver at var det tverrstatlige a-krimsenteret med Skatteetaten i spissen som koordinerte tilsynet på Credo. Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, skriver i en epost til DN at a-krimsenteret har en målsetning om likere konkurransevilkår og er jevnlig på kontroll.

- Vi har den siste tiden kontrollert en rekke restauranter i Trondheim og omegn. Som a-krimsenter er det er viktig å sjekke blant annet arbeidstillatelser, lønn, arbeidstid, og trygdeforhold, skriver Herredsvela.

Hun bekrefter at a-krimsenteret i Trondheim utførte en kontroll hos Credo 13. desember.

Skånsom kontroll, hevder a-krimsenteret

- Det var kontrollører fra politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Trondheim kemnerkontor som deltok; til sammen 14 personer. Vi var mange på kontroll for å gjennomføre kontrollen så raskt og effektivt som mulig, skriver hun.

Herredsvela beklager at Credo opplevde kontrollen slik DN beskriver.

- Vi har forståelse for at det kan oppleves ubeleilig med kontroll når det er travelt i restauranten. Kontrollen denne kvelden gikk ut på å foreta en personallistekontroll, som utføres når det er stor aktivitet. Vi sjekker personallister opp mot hvem som er på jobb. Kontroller utføres så skånsomt som mulig for å ikke forstyrre gjestene. I samråd med daglig leder ble kontrollen utført på bakrommet, skriver Herredsvela.

De andre myndighetene besvarte ikke DNs henvendelser tirsdag.