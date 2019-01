- Jeg ble overrumplet, rørt og glad

Våren 2019 ligger an til å bli et uvanlig sterk humorhalvår - dette er våre anbefalinger 0

- Jeg måtte sette meg ned da jeg fikk den hyggelige telefonen. Jeg ble skikkelig overrumplet, rørt, stolt og glad, og trodde det var nok en forespørsel om å sitte i en eller annen komité, sier Sandbakk på telefon fra Gran Canaria, der han for tiden er på ferie. Lørdag er han imidlertid på plass i Trondheim igjen for å ta imot kommunens kulturpris. Prisen deles ut på den andre av nyttårskonsertene i regi av Trondheim Symfoniorkester og opera, og Adresseavisen.

- Stor inspirasjon

- Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse for den jobben vi har gjort, og at den blir registrert og satt pris på. Det inspirerer voldsomt til videre innsats. Vi har jobbet målrettet i mange år, bygd sten på sten, men vi har selvsagt mye ugjort, sier Sandbakk. Han er lærer på jazzlinja ved NTNU og jobber med talentutvikling, i tillegg til å være daglig leder for Trondheim Jazzfestival.

Kommunens kulturpris gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Den gis alltid til to kandidater, én innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet, den andre innenfor fritidskulturlivet.

- På det profesjonelle området går prisen til en med lang fartstid og mangfoldig bakgrunn. Sandbakk har lang erfaring som både musiker og pedagog, men det er først og fremst hans bidrag med å løfte jazzmiljøet i Trondheim gjennom mange år at vi nå tildeler ham kulturprisen fra Trondheim kommune, sier ordfører Rita Ottervik, leder for kulturpriskomiteen, om den ene av prisvinnerne. Komiteen består for øvrig av kommunalråd Ottar Michelsen, bystyrepresentantene Hanne Moe Reitan og Terje Roll Danielsen, og kommunaldirektør Ola By Rise. Prisvinnerne får en gavesjekk hver på 25 000 kroner og en miniatyr av statuen «Go'dagen» laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne.

- Hva skal du si til Sandbakk under prisutdelingen lørdag?

- Jeg kommer til å si at det å bygge opp en festival og et miljø slik han har gjort, og med ganske lite ressurser, det er en fantastisk jobb. Jeg vet han har hatt med seg mange, men han har vært helt avgjørende i jobben med å bygge opp jazzmiljøet i Trondheim. Det har han personlig en stor del av æren for, sier Ottervik.

Profesjonell frivillighet

Fritidskulturlivsprisen går til den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, Isfit. Stiftelsen ble etablert på slutten 80-tallet og har gjennomført en internasjonal studentfestival annethvert år siden 1990.

- Det er ikke alltid så lett å se forskjell på det profesjonelle og frivillige kulturlivet. Isfit gjør alt på frivillig basis, selv om det er profesjonelt gjort. Det er en fantastisk vekst i denne festivalen med viktige temaer som involverer byen på den fin måte, sier Ottervik og sikter blant annet til at de klarer å hente kjente personer, eksempelvis tidligere nobelprisvinnere, til festivalen i Trondheim.

- Dette var en god start på året og en flott anerkjennelse av den jobben over 500 frivillige gjør for denne festivalen. Det er jo fulltidsstudenter som jobber hardt for å arrangere Isfit, og det er til tider en fulltidsstilling å være med på dette, sier Mathias Kristiansen, nestleder for Isfit. Han er selv mastergradsstudent i Geografi, og bruker mellom 20 og 40 timer på Isfit hver uke.

- Det er flott å jobbe sammen med så mange engasjerte folk. Årets tema er migrasjon, noe som vil bli belyst gjennom ulike kulturaktiviteter og workshops. Særpreget vårt er at vi har deltagere fra hele verden. Og i år kommer det rundt 500 studenter hit, fra 110 forskjellige land, for å snakke om migrasjon og lære mer om dette, sier Kristiansen.

- Hva skal dere bruke pengene til?

- Det kommer nok til å gå til den generelle driften av festivalen og alt opplegget rundt. Ingen av deltagerne må betale noe for oppholdet, og et slikt bidrag kommer godt med, sier Kristiansen

Prisen er med unntak av i 1981 delt ut hvert år siden 1977.

