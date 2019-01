- Jeg føler ikke at jeg kjenner så veldig mange

«Speisa norsk krimkomedie er best i små doser og spesialeffekter» 3

Saken oppdateres.

Blant stivpyntede politikertopper, kulturprofiler og andre kjente trøndere, kom Årets trønder-nominerte Mia Landsem i en litt annen stil.

- Jeg føler meg litt under-pyntet, og jeg hadde egentlig en kjole jeg tenkte å bruke. Men så kjørte jeg litt street-style isteden, forteller hun mens hun peker ned på slengbuksa.

«Språkets Quisling»

I et annet hjørne i minglelokalene står kjendisjournalisten Morten Hegseth Riiber sammen med mannen Anders Riiber. Selv med et godt innblikk i kjendislivet, følte han seg ikke hjemme i Olavshallen.

- Jeg har aldri vært på en konsert som varer i to og én halv time før. Det tror jeg blir spennende. Her føler jeg ikke at jeg kjenner så veldig mange, og jeg er så dårlig på ansikt.

Han hadde også fått en del kommentarer på dialekten sin.

- Jeg er litt «språkets quisling», folk syns jeg har blitt så fin i språket, forteller Hegseth Riiber mens han ler så boblene hopper opp av glasset.

Alltid hemmelig program

Programmet for kveldens konserter var som alltid hemmelig på forhånd. Det som derimot var kjent for de fleste var de tre prisene som ble delt ut.

Musikkstipendet, Liv Ullmann-prisen og Årets trønder.

I det minglingen er over, kommer Årets trønder-nominerte Heidi Bjerkan inn. Hun var iført svarte bukser og en stripet skjorte.

- Jeg kommer rett fra jobb skjønner du, og hvis det brenner på restauranten må jeg bare dra. Men jeg gleder meg til konserten og tror den blir kjempe fin.

Åse Kleveland i front

Trondheim Symfoniorkester (TSO) og Adresseavisen er arrangør av konserten. Og TSO beskriver den som en «festaften i særklasse med topp solister og masse musikk som berører, bobler og sjarmerer» på sine egne hjemmesider.

TSO åpnet fyrrig med festivalovertyre i A-moll av Dimitri Schostakovich, før det gikk et sukk gjennom salen da kveldens konferansier Åse Kleveland ble introdusert. Den 69 år gamle kulturarbeideren, politikeren og artisten er kjent for et mangfoldig virke og åpnet med å fremføre «Venners venner».

- Kjære venner, åpnet Kleveland som sa hun syntes det var en ære å være til stede på nyttårskonserten i Olavshallen.

Hun fortalte at det er 30 år siden den første nyttårskonsert ble holdt i Trondheim, alltid med tradisjonen at publikum ikke vet hvilke artister som skal på scenen – unntatt TSO. Det første året visste ikke engang orkesteret hvem som skulle dirigere og overraskelsen var, ifølge Kleveland, stor da revykongen Leif Juster kom inn på scenen.

Kvelden fortsatte med Guiseppe Verdis preludium til «La Traviata». Solist Andrea Pellegrini fremførte «Chanson Boheme» av George Bizet og «Vilja Lied» av Franz Lehar.

- Det er utrolig å høre på sånt, en sånn stemme. En får bare lyst til å lette, sa Kleveland etterpå før hun introduserte trompetist Ole Edvard Antonsen.

Han spilte andre og tredje sats av Giuseppe Tartinis fiolinkonsert i E-dur, transponert til D.