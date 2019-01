- Med fare for å høres ut som en klisjé, så var det operaen som valgte meg

Saken oppdateres.

- Det er så utrolig gøy å få anerkjennelse fra hjembyen. Jeg har i mange år vært i salen under nyttårskonsertene, men i år skal jeg stå på scenen. Det er så utrolig stort, fortalte Astrid Nordstad torsdag kveld.

Hun ble høsten 2018 solistpraktikant ved Den Norske Opera og Ballett, og hadde sin første debut på Den Kongelige Opera i København høsten 2015. Men det hele, forteller hun, startet med hjembyen Trondheim.

LES OGSÅ: Se bildegalleri fra minglingen før konserten

Nidaros jentekor

- Dette stipendet er noe jeg kommer til å være veldig stolt av lenge. Da jeg ble ringt skjønte jeg egentlig ikke hva det var snakk om.

Nordstad er født i Haugesund og oppvokst i Trondheim, og forteller at det hele startet med at foreldrene tok henne med på konserter og teater i Trondheim. Den hun husker aller best var da hun så «Madam butterfly» i Olavshallen da hun var ni år gammel.

- Interessen min for opera og teater startet allerede da. Men hadde det ikke vært for Anita Brevik og Nidarosdomens Jentekor så hadde jeg nok ikke blitt sanger. Trondheim har betydd mye for den jeg er i dag, og derfor er jeg ekstra takknemlig for at jeg nå blir sett i hjembyen også, fortsetter Nordstad.

LES OGSÅ: Marit Bjørgen er Årets trønder 2018

En vei av nåløyne

De siste årene har hun studert bachelor ved Norges musikkhøgskole og Operahøgskolen. Nå nylig fullførte hun også tre års utdanning ved Det Kongelige Operaakademi i København.

- Hele veien har vært nåløyne, og det er overraskende mange som utdanner seg til operasanger. Da jeg valgte å videreutvikle meg innen opera ved musikkhøgskolen, så jeg på det som et naturlig valg og en fin utfordring.

Hun var én av seks som kom inn på musikkhøgskolen, én av to ved Operahøgskolen, én av seks i København og én av to som ble solistpraktikant.

- Jeg er utrolig stolt og takknemlig over hva jeg har gjort de siste årene. Det blir spennende å se hva som skjer framover også, fortsetter Nordstad.

Men planene framover ved Den Norske Opera og Ballett forteller hun at ennå er litt hemmelig. Men hun skal ha én av hovedrollene i Ringsakeroperaen i Brumunddal.

Reise litt, kanskje?

Adresseavisens musikkstipend blir gitt for å øke oppmerksomheten og gi et økonomisk løft til en utøver eller gruppe i startfasen av karrieren. Stipendet er på 40 000 kroner.

- Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på hva jeg skal bruke stipendet på. Men det som er dyrt i min bransje er å videreutvikle instrumentet mitt. Ofte er gode lærere utenfor Norge, og da må jeg reise. I tillegg har jeg ønsker om å reise for å se og oppleve opera på et annet nivå. Det og koster litt penger.

Juryen mener årets musikkstipend går til en kunstner som er i ferd med å slå ut i full blomst.

- I fare for å høre ut som en klisjé, så var det egentlig operaen som valgte meg, legger Nordstad til og ler.